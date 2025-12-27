強化緊急救援設備 國際獅子會300C-3區捐贈AED 台中據點長輩更安心

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為延續獅子會的博愛精神，國際獅子會300C-3區今（27）日於台中市政府府前廣場舉辦「愛我台灣 行善天下」愛心園遊會，籌募善款捐贈社會局2台自動體外心臟電擊去顫器(AED)，以及協助民間單位用於社會公益。市府社會局長廖靜芝代表受贈，感謝獅友們看見長輩需求，與市府攜手打造友善宜居的幸福城市。

局長廖靜芝頒贈感謝狀。（圖/記者廖妙茜拍攝）

廖局長表示，國際獅子會長期投入公益，過往捐贈市府兒少福利資源車、復康巴士及老人文康車等，照顧各年齡層及族群。此次獲贈的AED將分配予社區照顧關懷據點，台中市現已開辦530處據點，服務超過5萬名長輩，感謝國際獅子會300C-3區熱心公益，與市府共同關懷長輩，完善據點緊急救援設備。

社會局說明，除了據點服務，長輩也享有老人健保補助及敬老愛心卡多元福利，區區都有的長青學苑鼓勵長輩終身學習，實踐聯合國永續發展目標SDG3「健康與福祉」，希望長輩活躍老化、健康老化及在地老化，享受樂齡生活。

捐贈大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日園遊會暨捐贈活動，立法委員楊瓊瓔、國際獅子會300 C1區總監林玉彪、300C C2區總監許吉本及各分會獅友出席；市議員林祈烽、陳淑華也派代表共襄盛舉。