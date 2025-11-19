強化美學與實用性 中捷舊社站公廁獲國家級肯定 營造清新如廁環境

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中捷運公廁服務品質再獲獎！舊社站在環境部114年績優公廁評比活動中奪下「交通場站類特優」獎項，台中捷運公司今（19）日前往受獎，並表示，捷運站公廁除了達到「不髒、不臭、不濕」的整潔標準，更與在地企業攜手推動公廁美學，打造清新舒適的如廁空間，讓使用者感受「如家般的幸福」。

中捷舊社站獲選114年績優公廁，副總經理鄭凱祥率隊受獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中捷公司說明，中捷重視廁所清潔、安全與使用者體驗，除清潔人員定時打掃、站務人員隨機巡檢外，更透過與在地企業合作，強化公廁美學及實用性。舊社站由「旋轉花市」在公廁角落設置綠色植栽，營造充滿能量的綠意空間，加上「朵妮朵絲d’odeurs」提供的精油香氛，讓使用者「看得到『植』感，聞得到清新」，感受美好生活的元素。

廣告 廣告

中捷舊社站公廁充滿綠意。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中捷公司表示，自綠線110年通車以來，公廁品質屢獲肯定，包括全線18個車站均取得「公廁特優場所認證」，且北屯總站、松竹站、市政府站及文心森林公園站同時獲選為台中市110年十大績優公廁；文心森林公園站獲111年全國績優公廁「多元跨界獎」；市政府站獲113年全國績優公廁交通場站類「特優獎」；今年則是舊社站在全國性評比活動中脫穎而出。

中捷舊社站公廁乾淨明亮，還有植栽、香氛點綴。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中捷公司表示，各捷運站公廁接連獲獎，顯示中捷處處用心、時時為使用者設想，獲獎更是激勵中捷不斷提升公廁品質的動力，未來仍將秉持「以人為本」的核心理念，營造城市友善服務空間，持續打造「一流捷運、美好台中」。