強化美軍部署！ 美國會建議台灣資助菲律賓呂宋島建設

一份提交給美國國會的「年度跨黨派報告」警告，來自北京的國安威脅，過去一年更進一步升級，建議加強對人工智慧晶片、機器人技術及藥品的出口管制，以避免美中爆發衝突時，中國奪取供應鏈控制權，削弱美軍能力。報告也建議台灣資助菲律賓呂宋島北部的建設，強化美軍在區域內的部署。

提交給美國國會的最新年度報告中，示警美國和盟友，不能再假設台海變局機會非常小。（圖／美中經濟暨安全檢討委員會）

美國國會跨黨派委員會近日發布的年度報告揭示，北京國安威脅已明顯升級，並建議美國加強對人工智慧晶片、機器人技術及藥品的出口管制，防止中國在可能的美中衝突中奪取供應鏈控制權。報告特別提出台灣應資助菲律賓呂宋島北部建設，以強化美軍區域部署能力。此外，報告警告中國正快速提升軍力，並在台灣周邊加劇軍事活動，同時利用在稀土加工的壟斷優勢對關鍵礦產施加出口限制。

美國國會美中經濟安全檢討委員會向國會提交的2025年度報告指出，中國正以極快速度提升軍力，目標是在各領域擊敗美國，而太空已成為關鍵作戰領域。解放軍在台灣周邊的軍事活動明顯增加，並部署支援兩棲的新平台，使解放軍能夠幾乎無預警地從例行演練迅速轉為封鎖或入侵台灣的行動。儘管目前沒有跡象顯示北京計劃立即侵台，但美國和盟友不能再假設台海變局機會非常小且有充分時間準備。在報告提出的28項建議中，有3項是針對台灣的具體措施。

美國國會美中經濟安全檢討委員會副主席薛瑞福表示，他們建議台灣開設一個對外軍售專案，讓台灣可以實際對美國在區域內的軍隊部署做出貢獻。這意味著台灣可以協助負擔呂宋島北部EDCA基地的建設，因為這些設施直接關係到嚇阻中國及美國做出政治決定捍衛台灣的能力。

該報告還警告，中國在基礎半導體、稀土礦物和印刷電路板領域已居於主導地位。北京利用在稀土加工的壟斷優勢，對關鍵礦產施加出口限制，這也顯示美國對中國採取經濟制裁的優勢正在減弱。美國國會美中經濟安全檢討委員會委員米勒強調，中國可能會暫停稀土管制或調整力道，但他們永遠不會放棄這種策略。

隨著時間推進，中國會更擅長實施相關措施，並可能將這些做法擴展到其他領域，無論是製藥、基礎半導體、印刷電路板，或其他值得關注的產業。報告最後指出，中國以系統性、持續性的行為規避美國出口管制與制裁，對美國國安帶來不斷增長的挑戰。因此建議國會立法成立一個涵蓋國務院、國防部、財政部、商務部的整合性專責機構，以更有效地應對這些挑戰。

