強化聊天安全！LINE推「偵測可疑網站」新功能

為提升用戶聊天安全，LINE推出全新安全功能「偵測可疑網站」，當聊天室出現曾被檢舉的可疑網址時，系統會自動跳出警告提示。此功能適用於iPhone與Android雙平台，用戶需更新至LINE 15.20.0以上版本，並手動開啟才能使用。

LINE偵測可疑網站。（圖／LINE官網）

LINE表示，透過這個新功能，希望能為大家多爭取一分留意與警覺的時間，讓用戶在點擊連結前能多加確認，從而更安心地享受LINE帶來的便利與樂趣。iPhone與Android雙平台用戶更新到LINE 15.20.0以上版本，或直接更新到目前最新版本，即可在設定中手動開啟「偵測可疑網站」的功能。

廣告 廣告

此功能預設為關閉狀態，用戶需要手動開啟才能啟用。（圖／LINE官網）

該功能的開啟路徑為LINE主頁右上方「設定」齒輪圖示，進入聊天選項後即可找到偵測可疑網站功能。由於此功能預設為關閉狀態，用戶需要手動開啟才能啟用。開啟該功能後，當聊天室中出現可疑網站網址時，網址下方會跳出「可疑網站警告」，這是因為該網址過往曾被用戶檢舉。

延伸閱讀

吃飯後常「暈碳」是警訊！ 醫授5招預防：天冷更易發生

伊拉克復生產+俄烏戰爭現曙光！下週汽、柴油最高估降0.3元

他入珠討好女友「反害陰道撕裂」 醫搖頭：非正規手術風險多