強化職場減災行動計畫啟動 落實施工安全與防災意識

記者吳典叡／臺北報導

為更有效遏止職業災害，勞動部今（19）日宣布自115年1月1日起，與內政部共同啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，首波即鎖定職災風險最高的營造業。勞動部指出，將透過跨部會合作，從工程源頭到施工現場全面把關，強化安全管理，守護勞工生命與工作安全。

「強化職場減災行動計畫－營造業減災」記者會今日舉行，由勞動部長洪申翰與內政部國土署長吳欣修共同說明減災策略重點。

洪申翰表示，我國重大職業災害死亡人數從2014年的346人降至2024年的287人，營造業也由168人下降至145人，整體職災數據雖有下降，但近五年的減災曲線已經趨於平緩，顯示仍有進步空間。特別是營造業，每年仍奪走約150條人命，占全體重大職災的一半，風險最高。而營造業的工安現況，存在著許多根本性的結構問題，意即是營造減災單靠勞檢不斷的檢查及處分，已經面臨到瓶頸，需要尋求更積極的減災作為，才能有效持續減災。

吳欣修表示，落實源頭減災，提升施工安全一直是施工管理的主要目標，此次與勞動部職業安全衛生署展開跨部會合作，透過「平臺資訊整合」、「工程勘驗升級」及「強化專任工程人員施工安全意識」等面向，推動源頭預防及減災措施，降低工安事故發生風險，進一步增進國內重大公共建設施的施工安全與品質，並同步提升長期投身於土木、水利、建築等營造業從業人員的防災意識，共同努力朝健全職安環境而努力。

內政部表示，現行的營造業評鑑項目已包含施工品質、管理能力等，未來將進一步介接勞動部擬規劃建置的「全國營造廠商職安衛履歷平臺」，整合必要職安衛資訊，以共同建立全方位評鑑機制為目標，促使營造業承攬工程履歷資訊將更加公開，有助於營造業整體從業安全品質之提升。

此外，內政部現行的建築工地施工勘驗機制，未來也將升級，與勞動部合作強化各項重點抽查項目，並透過地方建築管理與職業安全主管機關共同辦理「聯合重點抽檢查核」，以提升整體監督效能及預防工安事件發生。

