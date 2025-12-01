強化職災復建照護 北慈榮獲專責醫院評鑑甲等肯定

台北慈濟醫院榮獲「職業傷病暨職災職能復健專責醫院評鑑」甲等殊榮。

為保障勞工在受到職業災害後，得到專業醫療照護與復工支持，勞動部職業安全衛生署於111年施行《勞工職業災害保險及保護法》，強化職業傷病診治、復健與重建服務體系，並於隔年推動「職業傷病暨職災職能復健專責醫院評鑑」。台北慈濟醫院作為專責醫院，致力提供專業、整合性的復健服務，協助職災勞工重返工作崗位，回歸正常生活，於114年度評鑑中榮獲甲等殊榮。

「職業傷病職災職能復健專責醫院評鑑」重點著重於醫療機構是否具備完善的職能復健專業服務能力，包括組織架構與人員資格是否明確合規、是否提供良好的急性照護與復健銜接、個案管理是否落實等。台北慈濟醫院具復健科與職業醫學科雙專科醫師的專業能力評估，經過初評確認民眾符合收案資格後，職能治療師與心理師將提供重返職場所需的生理或心理強化服務，陪伴職災勞工度過復工的關鍵階段。同時，團隊會持續追蹤治療成效以及後續就業狀況，並定期召開跨團隊會議，持續優化照護品質。

除此之外，台北慈濟醫院也結合慈濟網絡，由慈濟志工提供多語翻譯，幫助外籍移工、新住民與原住民等族群理解治療計畫與勞工局資源，對於需長期復健或行動受限的民眾，慈濟北區輔具團隊也會及時協助，提供輔具評估、借用與衛教指導。同時，台北慈濟醫院也與鄰近醫院建立良好且緊密的資源轉介機制，促進跨院合作，讓個案在急性治療、復健介入、慢性照護或專科需求之間能無縫銜接。

此次榮獲甲等肯定，復健科洪怡珣主任表示：「非常榮幸能夠獲得此項殊榮，這不僅是對團隊專業能力的肯定，更是對職能復健同仁在提供高品質醫療服務上共同努力的成果見證。未來我們會繼續努力，秉持慈濟醫療的宗旨，為更多的職業傷病患者提供更完善的復健醫療服務，幫助他們早日回歸工作和生活。」

洪怡珣主任表示，未來將持續努力，為更多的職業傷病患者提供更完善的復健醫療服務。

撰文／鄭冉曦；攝影／范宇宏