強化育兒支持 教育部與地方提供更多公共化就學

臺南市永華國小附設幼兒園外觀

雲林縣二崙國小附設幼兒園外觀

為了落實擴大公共化供應量的政策目標，教育部國教署持續推動「新建公共化幼兒園園舍」，期待透過多元化、公共化的教保模式，增加家長選擇優質教保服務的機會。國教署補助興建幼兒園園舍經費，自106年迄今共補助206園，總經費約104億6,118萬元，與各直轄市、縣市政府共同打造友善育兒空間，提升公共化教保供應量。

國教署說明，114年度已開辦的各直轄市、縣市政府之新建公共化幼兒園園舍，核定補助北部臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣計12園，中部臺中市、雲林縣計5園，南部臺南市、高雄市、嘉義縣計13園，東部宜蘭縣、花蓮縣計2園，提供逾4,000名幼兒就學機會。

國教署舉例，桃園市立桃園幼兒園，整體建築造型融入自然環境，如學習環境融入周邊的樹景，讓孩子能一同感受四季變化，室內空間採溫暖柔和色調，營造溫馨舒適的氛圍；雲林縣二崙國小附幼的建築特色則利用多種幾何圖形打造，在多元化設計風格的室內活動室學習，培養幼兒好奇心與探索表達能力；另臺南市永華國小附幼，建築設計以樹屋為視覺意象，幼兒們宛如在童話小屋內學習。透過這些富有巧思的建築設計，打造兼具安全及高品質的活動空間，提供幼童健康成長且能讓家長安心的學習環境。

國教署表示，將持續補助增設公共化幼兒園所需經費，支持年輕家庭育兒，無縫銜接2歲至進入國民小學前的教保服務，並與各直轄市、縣市政府齊心協力增設2歲專班，期盼能為地方提供更多托育服務及增加就業機會，提供育兒家庭的家長安心、便利且平價的教保服務，減輕育兒負擔，並創造托育人員的就業機會。