強化自主醫療決策 健保擴大預立醫療照護諮商給付





【NOW健康 台北訊】中央健康保險署（下稱健保署）為尊重病人醫療自主，保障病人有知情選擇與決定的權力，衛生福利部自114年5月1日起擴大「預立醫療照護諮商費」健保給付對象，預估約180萬人受惠。



預立醫療決定（Advance Care Planning, ACP）是在一個人仍具備清楚意識及表達能力的情形下，預先對未來可能失去表達能力時決定醫療照護方式。健保自113年7月1日起，針對特定疾病且具行為能力之住院病人，提供每人終生一次「預立醫療照護諮商費」，完成預立醫療決定簽署者，由健保支付3,000點。截至114年3月底，統計共51家院所申報155人次。

廣告 廣告



為鼓勵民眾提早規劃末期醫療照護，「預立醫療照護諮商費」之適用條件，除原有符合安寧療護收案條件者、輕度失智症（臨床失智評估量表0.5至1分）、符合病人自主權利法第14條第1項第5款所公告之病名及居家醫療照護整合計畫收案對象外，自114年5月1日起再擴大新增「65歲以上重大傷病病人」，以及「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫或全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫之65歲以上多重慢性病病人」之對象。同時，由住院擴大至醫院門診與基層診所服務，增進預立醫療決定服務可近性，落實善終權益。



目前全國計有285家醫療機構提供預立醫療照護諮商服務，民眾可至健保署全球資訊網查詢院所名單（路徑：首頁\健保服務\健保醫療服務\院所查詢\健保特約醫事機構查詢）或由健保快易通APP查詢



健保署強調，預立醫療是實現醫療人權與病人自主的重要一環，同時讓家屬提早瞭解病人真正意願，降低家屬幫病人做決定的為難與不確定感，尊重和支持病人的決定，建構一個更人性化、有尊嚴的末期醫療照護體系，呵護病人尊嚴的善終。



【衛生福利部中央健康保險署廣告】



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸天冷穿衣術大解密！單穿厚外套易失溫 「三層穿搭法」靠空氣層最保暖

▸超高齡社會全人照護！ 專家提出安寧緩和醫療3大要點