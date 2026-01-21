強化臺北車站特定區維安 北市府1/22聯合演練

（記者卓羽榛臺北報導）為檢視臺北車站特定區（以下稱特定區）內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，臺北車站於1月22日下午2時，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。



本次演習係以特定區9大事業體（四鐵四街一微風）轄管場域為範圍，結合外援單位臺北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件之各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾、旅客安全。



此外交通部及臺北市政府均相當重視此次演習，計有交通部伍勝園政務次長及張垂龍司長，臺北市政府蔣萬安市長率副市長及相關局處首長，以及臺鐵公司馮輝昇總經理及相關主管到場參加。



臺北市政府特別提醒，演習期間將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練。屆時臺北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。此外，演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。臺北市政府建議，於1月22日下午行經臺北車站的旅客，請務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。對於演習期間造成的不便，敬請市民及旅客見諒。



臺北市政府強調，透過高強度、趨向真實的演練驗證重要車站的聯防機制，方能確保災害發生時將傷害降至最低，守護臺北交通樞紐的運作無虞及每一位旅客的生命安全。



配合本次演習，各單位22日上午10時，在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道辦理無預警組合練習（包含1月22日下午2時正式演習），屆時請路過的民眾或候車的旅客於演習時段內，遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施，亦建議於該時段行經臺北車站的旅客提早進行行程安排，以避免有所延誤，造成不便之處，敬請見諒。

