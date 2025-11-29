強化臺紐永續與會計準則交流 會研基金會邀紐西蘭準則權威解析 IFRS 18 變革

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】為持續推動我國會計準則與國際趨勢接軌，提升企業財務與永續資訊透明度，財團法人會計研究發展基金會（會基會）27日邀請紐西蘭會計準則理事會（NZASB）主席 Dr. Carolyn Cordery 蒞臨總部，雙方就永續揭露、公共部門審計及最新會計準則進行深入交流。會基會董事長王怡心親自接待，並強調基金會對國際專業合作的重視。

Dr. Cordero與會研基金會主管合照。(會研基金會提供)

Dr. Cordery 現任威靈頓維多利亞大學教授，在非營利組織報導、公共部門審計與治理領域具有代表性，並長期參與國際財務報導準則（IFRS）基金會的活動，具備豐富的跨國經驗。此次交流Dr. Cordery 特別提到 IFRS 18《財務報導之表達與揭露》的重要性。該準則由國際會計準則理事會（IASB）於2024年發布，我國公開發行公司預計於2028年接軌。

Dr. Cordery 指出，IFRS 18 的關鍵變革包括：重新塑造損益表，明確劃分「營業」、「投資」及「籌資」三大類別，以提高財務報表的一致性與可比性；同時要求企業揭露管理階層績效衡量指標（MPMs），以強化財務資訊的透明度，協助投資人更清楚理解企業實際的經營成果。

會研基金會董事長王怡心(左)與紐西蘭會計準則理事會（NZASB）主席 Dr. Cordery(右)。(會研基金會提供)

此外，Dr. Cordery 也分享 NZASB 的組織運作模式，負責制定與發布紐西蘭會計準則，成員最多 10 位，選任重視跨領域、跨產業的多元專業背景。她同時擔任澳洲會計準則理事會（AASB）成員，其跨國專業經驗為臺紐會計準則交流奠定更加堅實的合作基礎。王怡心董事長表示，會基會未來將持續深化與國際準則制定機構的合作，積極推動我國財務與永續揭露制度與國際接軌，協助企業建立更透明、可信與具競爭力的資訊揭露實力。

