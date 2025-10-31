強化與東南亞關係 美防長出席ASEAN防長會議

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)31日出席馬來西亞東南亞國家協會(ASEAN)防長會議，並與多國防長舉行雙邊會談。此行被視為華盛頓在中國在東南亞勢力日益壯大之際，尋求鞏固與東南亞國家安全合作的重要一步。

一名匿名官員透露，赫格塞斯預計將與印度、印尼、菲律賓及泰國防長會面，但這名官員強調行程仍可能變動。

據了解，赫格塞斯與印度防長辛赫(Rajnath Singh)會談時，將討論印度採購美製軍備的審查計畫，以及印美防務合作框架。包括澳洲、中國、紐西蘭、南韓與俄羅斯在內的代表團亦將出席東協防長會議。

赫格塞斯30日已率先與馬來西亞防長卡立諾丁(Mohamed Khaled Nordin)會面，雙方重申致力於維護南海海事安全。卡立諾丁在會後聯合聲明中指出，北京在南海部署大量海警艦艇，頻繁與菲律賓船隻發生摩擦，並被指干擾馬來西亞與越南的能源活動。他嚴辭批評：「灰色地帶戰術，像是在外國海警船護航下進行的水文測量，不僅威脅主權並構成明顯的挑釁。」

中國長期宣稱擁有幾乎整個南海主權，但相關海域與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓及越南的專屬經濟區重疊，主權爭議多年未解。北京方面則表示，海警船保護中國領土免受侵犯」，專業且正當。

美國持續鞏固其在東南亞的地位，以對抗擴張的中國影響力。美國總統川普(Donald Trump)26日在與東協領袖會晤時重申：「美國百分之百與你們站在一起，並打算成為你們長久而堅定的夥伴。」(編輯：許嘉芫)