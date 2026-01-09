強化苗栗醫療體系 卓榮泰：同步提升產業發展及生活品質

行政院長卓榮泰今日(9日)赴衛生福利部苗栗醫院視察「急重症醫療大樓擴建」計畫。卓榮泰致詞時表示，中央全力支持苗栗醫療資源建設，期盼達到賴清德總統「健康台灣、均衡台灣」理念；同時會整合推動「桃竹苗大矽谷」計畫，目標是讓產業發展與生活品質同步提升。

隨著高齡化，苗栗縣對於急重症與長期照護需求持續上升，但因為急性病床、急重症與癌症專科醫療量能明顯不足，多數患者得赴其他縣市就診。衛福部部立苗栗醫院在2010年啟動「急重症醫療大樓」擴建計畫，歷經多年且多次流標與檢討，直到前行政院長蘇貞昌上任後重啟，在2023年核定新方案，以整合急重症病床與放射治療量能方式推進工程。

行政院長卓榮泰今日視查苗栗醫院「急重症醫療大樓擴建計畫」，他指出，今日是他與賴清德總統上任滿600天，他選擇視察需要中央支持的地方，推動最重要的公共建設，落實「健康台灣、均衡台灣」的施政理念。他表示，為因應人口結構與醫療需求快速改變，擴建計畫整體預算由原先新台幣15億元提高至21億元，且將由中央負擔主要經費，以確保建設順利推動。

卓榮泰也肯定苗栗醫院提出「醫中計畫」(醫學中心)的企圖心，希望提升地區醫院量能，朝接近醫學中心的服務品質邁進。他也說明中央會與地方合作持續滾動檢討地方實際需求，就床位、醫療設備、停車空間及未來營運等面向全力提供必要協助。

卓榮泰並提到，中央除支持提升苗栗醫院醫療量能外，也同步推動後龍、通霄衛生所興建、原鄉遠距醫療建置，以及國衛院生物製劑支持計畫，相關醫療投資合計約58億元，將全面強化苗栗地區的醫療體系。另外也會整合「桃竹苗大矽谷」相關基礎設施，投入數千億元進行整體公共建設，目標是讓產業發展與生活品質同步提升。他說：『(原音)做這麼多的醫療交通、水利跟其他公共建設，為的就是趁「桃竹苗大矽谷」未來在台灣這個高科技領域當中最重要的火車頭，火車頭開動，整個台灣的高科技產業會更持續發展，因此桃竹苗這個科技廊帶，我們會持續從生活圈、醫療、供水供電、居住、教育文化及交通各方面全數改善。』

卓榮泰指出，新版財劃法修正後，今年中央合計補助苗栗縣約288億元，較去年增加25億元，包含統籌分配稅款、一般性與計畫型補助，且保證補助款絕不少於去年。最後他強調，政府會盡力將醫療硬體建設做到位，讓醫護人員能在更完善的環境中持續守護國人的健康。