強化蘇澳港邊境查緝 基隆關導入X光檢查儀及緝毒犬

圖：基隆關提供。

基隆關強化蘇澳港邊境查緝，導入X光檢查儀及緝毒犬。該關籲請郵輪旅客切勿因一時貪念，或受不法集團利用協助走私，以免受罰或遭移送司法機關追究刑責，海關亦將持續精進查緝技巧及工具，並加強與移民署、港警及防檢署等邊境管制權責機關聯合查緝，強化通關查緝量能，共同打擊邊境不法行為。

基隆關表示，蘇澳港旅運中心正式啟用以來，逐漸成為國外郵輪業者注目的新興靠泊選擇，今（一一四）年十二月三十日日本籍郵輪「日本丸（Nippon Maru）」成為今年第四艘國際性郵輪靠泊蘇澳港，也創下總旅客達成一七三四人次紀錄新猷，相較一一三年一二三八人次，增加近五百人次。

基隆關強調，執行邊境管制為海關職責，且為因應蘇澳港郵輪通關業務穩定成長，該關特於今年九月在蘇澳港旅運中心導入X光檢查儀及部署緝毒犬等海關現代化查緝工具，藉以輔助郵輪旅客檢查，除加強防堵不法走私，亦可提升通關效能。