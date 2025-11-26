強化行人安全及駕照管理改革 卓榮泰：盼達成2050年交通事故零死亡目標

行政院長卓榮泰今日主持「中央道路交通安全會報114年第4次會議」。行政院提供



行政院長卓榮泰今（11/26）日主持「中央道路交通安全會報114年第4次會議」時表示，政府將持續推動行人安全改善及駕照管理改革，請中央及地方依明（2026）年度道路交通安全推動計畫確實落實各項工作，以「2030年行人死亡人數下降50％」及「2050年道路交通事故零死亡」為目標，早一天完成，多一天安全。

卓榮泰說，明年春節長達9天假期，賴清德總統日前已指示衛福部就醫院診所連假開診提早做好因應準備；他也要請相關單位就春節期間鐵、公路、海、空及離島各種交通疏運提早因應，備妥各項替代或備援系統。此外，所有國家公園、風景區務必做好安全設施維護工作，為來自各地旅客提供更好服務，全力提振臺灣觀光事業。

隨後卓榮泰在聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告後表示，今年1至8月整體30日死亡人數為歷年同期第二低，機車、高齡、酒駕、兒少死亡人數指標均較2023年減少，惟行人較2023年同期增加5人；另在地方政府部分，高雄市及台中市行人死亡人數增加超過10人以上，台南市整體死亡人數增加21人，各該縣市政府均已了解問題癥結點，並提出相關檢討與防範措施，請交通部除督導以上3縣市積極提出相關因應機制與對策之外，也將相關經驗提供其他縣市參考，彰顯政府重視及推動改善道安的決心。

針對「駕照管理三策略」專案報告，卓榮泰指出，管理駕照的三大策略改革措施是以「人本交通」為核心理念，盼能養成駕駛人具備正確駕駛觀念與道德、主動停讓文化及安全駕駛能力。

卓榮泰說，本次考照制度有重大改革，不論汽機車皆有新的制度設計，請交通部納入委員建議審慎規劃，並請地方政府妥予協助及溝通說明，取得民眾理解及支持。此外，在高齡換照精進措施部分，攸關醫療專業及對長者的服務，請衛福部與地方政府協助推動相關體格檢查、認知功能測驗及長者宣導工作，兼顧高齡駕駛人交通需求及公共安全。

針對「115年度道路交通安全推動計畫」專案報告，卓榮泰表示，「2030年行人死亡人數下降50%，2050年道路交通事故零死亡」是政府共同努力的目標。各部會已依據「115年度道路交通安全推動計畫」進行規劃，請依計畫期程逐步提出細部規劃，確實落實執行並持續滾動檢討，期勉能以「早一天完成、多一天安全」作為推動各項工作的共同目標。

卓榮泰說，我國即將邁入超高齡社會，根據統計，高齡者死亡數占整體事故死亡約4成，請各部會積極強化高齡交通安全工作，並精準針對事故發生原因，從工程、教育、執法及監理等各方面提出改善方案，以提升整體道安改善成效。

