強化行人安全及駕照管理改革 卓榮泰：盼2050年達成道路交通事故零死亡

政院長卓榮泰今天（26日）主持道安會報，強調盼能盡快達成2050年道路交通事故零死亡為目標。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰今天（26日）主持「中央道路交通安全會報114年第4次會議」時表示，政府將持續推動行人安全改善及駕照管理改革，並請中央及地方依明（2026）年道路交通安全推動計畫確實落實各項工作，以「2030年行人死亡人數下降50％」及「2050年道路交通事故零死亡」為目標，強調「早一天完成，多一天安全」。

卓榮泰致詞表示，此會報第一屆委員2年任期將屆，感謝委員們2年來參與包括「永續提升人行安全計畫」、「道安總動員平臺」等中央施政計畫，以及各縣市道安辦理情形的檢討改善，提供寶貴經驗與專業意見，也請委員們未來仍能就道安問題，持續給予行政院更多協助。

卓榮泰指出，明年春節長達9天假期，總統賴清德日前已指示衛生福利部就醫院診所連假開診提早做好因應準備；他也要請相關單位就春節期間鐵、公路、海、空及離島各種交通疏運提早因應，備妥各項替代或備援系統。此外，所有國家公園、風景區務必做好安全設施維護工作，為來自各地旅客提供更好服務，全力提振臺灣觀光事業。

隨後，卓榮泰聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告後表示，114年1至8月整體30日死亡人數為歷年同期第二低，機車、高齡、酒駕、兒少死亡人數指標均較112年減少，惟行人較112年同期增加5人；另在地方政府部分，高雄市及臺中市行人死亡人數增加超過10人以上，臺南市整體死亡人數增加21人，各該縣市政府均已了解問題癥結點，並提出相關檢討與防範措施，請交通部除督導以上3縣市積極提出相關因應機制與對策之外，也將相關經驗提供其他縣市參考，彰顯政府重視及推動改善道安的決心。

卓榮泰提到，有關縣市道安會報辦理情形，有三縣市首長超過4次未親自主持道安會報，盼三會縣市代表務必轉達首長能夠親自出席，向地方居民展現首長關注道安工作的決心。

針對「駕照管理三策略」專案報告，卓榮泰指出，管理駕照的三大策略改革措施是以「人本交通」為核心理念，盼能養成駕駛人具備正確駕駛觀念與道德、主動停讓文化及安全駕駛能力。

卓榮泰指出，本次考照制度有重大改革，不論汽機車皆有新的制度設計，請交通部納入委員建議審慎規劃，並請地方政府妥予協助及溝通說明，取得民眾理解及支持。此外，在高齡換照精進措施部分，此攸關醫療專業及對長者的服務，請衛生福利部與地方政府協助推動相關體格檢查、認知功能測驗及長者宣導工作，兼顧高齡駕駛人交通需求及公共安全。

另外，針對「115年度道路交通安全推動計畫」專案報告，卓榮泰指出，「2030年行人死亡人數下降50%，2050年道路交通事故零死亡」是政府共同努力的目標。各部會已依據「115年度道路交通安全推動計畫」進行規劃，請依計畫期程逐步提出細部規劃，確實落實執行並持續滾動檢討，期勉能以「早一天完成、多一天安全」作為推動各項工作的共同目標。

卓榮泰說明，我國即將邁入超高齡社會，根據統計，高齡者死亡數占整體事故死亡約4成，請各部會積極強化高齡交通安全工作，並精準針對事故發生原因，從工程、教育、執法及監理等各方面提出改善方案，以提升整體道安改善成效。

另外針對衛生福利部，卓榮泰也要求持續推動醫院端建置「到院前預警機制」及「到院後緊急醫療的急重症資料通報」，整合到院前及到院後緊急醫療救護的資料，強化道路交通安全事故緊急醫療流程；另請縣市政府與教育部、交通部合作，務必將學校交通安全教育納入縣市年度執行計畫，督導所轄中小學將相關內容納入相關課程，以落實推動交通安全各項教育工作。

卓榮泰說明，強制汽車責任保險制度實施至今，累積保險理賠及補償金額合計約3千5百億元，超過760萬人次受惠，已達提供車禍受害人基本保障之宗旨，殊值肯定。已請金融監督管理委員會持續推動並精進強制汽車責任保險制度，以提供交通事故受害人基本保障及維護道路交通安全。

最後臨時動議提議，當行人號誌綠燈秒數在倒數時，行人應避免進入行人穿越道上，卓榮泰對此回應表示，行人號誌綠燈「倒數」之設計，不在催促行人「趕快通過」，而是提醒「停下腳步」，以保障行人安全。相關單位應以清楚易懂方式向民眾宣導此一觀念。請交通單位針對號誌工程改善一事合理規劃研議，並儘速提出報告。



