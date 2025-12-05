強化行車安全 苗栗新設測速照相明年3月啟用

苗栗縣警察局為降低市區道路交通事故率，於竹南鎮與頭份市共三處易肇事路段新建固定式測速照相設備，並預計在明（115）年3月1日起正式啟用。警方表示，近年竹南與頭份地區因產業發展帶動人口成長，車輛與行人數量相應增加，使交通事故風險升高，分析資料顯示，多數事故與未注意車前狀態及超速有關，因而容易導致未保持安全距離而發生碰撞。

此次新設的測速設備分別位於竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處，以及頭份市縣道124丙線8.4公里處，各路段速限為每小時50至60公里不等。警察局指出，設置目的在於強化行車速度管理、協助交通執法，以抑制違規行為並降低事故發生，並非以取締為主要訴求。

警方強調，未來將持續與道路主管機關保持合作，配合道路設計與工程改善，期望逐步提升用路環境安全，朝向零交通事故的願景邁進。