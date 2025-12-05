強化行車安全 苗栗新設測速照相明年3月啟用
苗栗縣警察局為降低市區道路交通事故率，於竹南鎮與頭份市共三處易肇事路段新建固定式測速照相設備，並預計在明（115）年3月1日起正式啟用。警方表示，近年竹南與頭份地區因產業發展帶動人口成長，車輛與行人數量相應增加，使交通事故風險升高，分析資料顯示，多數事故與未注意車前狀態及超速有關，因而容易導致未保持安全距離而發生碰撞。
此次新設的測速設備分別位於竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處，以及頭份市縣道124丙線8.4公里處，各路段速限為每小時50至60公里不等。警察局指出，設置目的在於強化行車速度管理、協助交通執法，以抑制違規行為並降低事故發生，並非以取締為主要訴求。
警方強調，未來將持續與道路主管機關保持合作，配合道路設計與工程改善，期望逐步提升用路環境安全，朝向零交通事故的願景邁進。
其他人也在看
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
2025 年 12 月新車預告：JEEP重返台灣、Toyota Crown Sport確定登場、台北車展前哨戰火熱開打！
來到12月，雖冬季已至但2025年的車壇正要迎接最後的高潮。本月的重頭戲先由傳奇越野品牌JEEP宣告正式重返台灣市場打頭陣，而重機市場部分Suzuki也將發表全新復古街車重機GSX-8T&GSX-8TT。當然，年底最重要的活動莫過於「2026 台北新車暨新能源車大展」，在開展前諸多車廠已經摩拳擦掌，而Toyota與Honda兩大日系龍頭更是精銳盡出，包括Crown Sport、Prelude及ZR-V等重量級新車將讓年底的台灣車市未演先轟動！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前 ・ 12
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 3
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
意想不到的野性！BMW推出X3「Rugged Edition」套件
在全球汽車市場的目光都集中在BMW即將推出的Neue Klasse iX3電動車型時，這家巴伐利亞品牌並未忘記內燃機燃油車型，特別是針對特定市場的需求。在南非，BMW推出了一款令人意外的升級套件：「Rugged Edition」，專門為X3 20d車型打造。這款套件的出現，打破了人們對X3專注於公路駕駛的既有印象，它為那些喜歡在輕度越野路面冒險的車主，提供一種兼具豪華品牌形象與戶外探險能力的解決方案，為這款熟悉的SUV增添了一絲粗獷的越野魅力。BMW在南非推出了一款令人意外的Rugged Edition升級套件，專門為X3 20d車型打造，讓車輛更具野性。「Rugged Edition」套件的核心升級在於足下配置和越野功能強化。它移除了原本的19吋輪圈，換上了一組18吋Frozen Midnight塗裝輪圈，並搭配了抓地力更強的Grabber全地形輪胎，輪胎胎壁更厚，規格為255/60 R18。儘管BMW並沒有為此套件額外增加抬高套件來提高離地間隙，但結合X3標準的xDrive四輪驅動系統，以及列為標配的主動式懸吊，這項配置顯著提高了車輛在非鋪裝路面上的通過能力和耐久性。 除了性能升級Carture 車勢文化 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【福特最強生力軍來了！】百萬內享有豪華車尊榮配備！嘉偉哥表示：再嫌？你就沒車可以買了～｜Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 驚豔版 新車試駕
Ford Territory 以「全球新世代休旅設計語彙」打造外型，全車呈現俐落、現代且具有科技感的視覺風格。車頭導入分離式 LED 智慧頭燈與貫穿式日行燈。車尾採用寬體式 LED 光條尾燈組，並加入立體擾流尾翼、雙色後保桿與車型專屬銘牌。 提供兩種動力選擇，包括 1.5 升 EcoBoost 渦輪汽油與全新 1.5T Per4mance Hybrid 渦輪油電系統。汽油版搭載 1.5 升渦輪增壓引擎，適合日常通勤與家庭用車需求。油電車款採用原生油電架構，結合四電驅馬達與渦輪引擎，輸出綜效馬力最高達 245 匹，具備強勁加速性能，同時維持優異的能源效率。平均油耗可達 20 km/L，兼顧動力、節能與行路質感。 內裝設計採用懸浮式雙 12.3 吋數位儀錶與中控螢幕，搭配直覺式介面與語音控制系統。更配置無線 Apple CarPlay / Android Auto、手機鑰匙 MyPaaK 2.0、360 度環景影像，以及環艙氛圍燈等豪華科技配備。座椅採高支撐人體工學設計，前座提供通風功能。後廂空間方正實用，並具備電動與足踢感應尾門。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 5 小時前 ・ 發起對話
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元
川普總統3日宣布，計畫撤銷拜登時代推出的燃油效率標準，認為有關標準推高了新車成本，實際等於「電動汽車強制令」。各家汽車製...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
國一豐原路段＂4車連環撞＂ 33歲男駕駛＂傷重不治＂
中部中心／綜合報導國道一號南下，豐原路段，4日凌晨1點多，發生嚴重追撞事故，一台聯結車撞上砂石車後又撞上轎車，後方租賃廂型車閃避不及也追撞上去，租賃車上33歲男駕駛，傷重不治。而同一時間，在對向北上協助處理掉落物的拖吊車，也遭後方來車撞擊，國道一凌晨兩起事故，加起來一共釀1死10傷。現場一片狼藉，聯結車，卡在分隔島上，它底下，還壓著一台白色轎車，車頂被削平，情況相當危急，車上還有兩大一小，搜救人員緊急請來專業機具，將大車撐高。所幸車上3人意識都清楚，趕緊送醫治療，但一旁的黑色租賃廂型車，狀況也非常不樂觀。國一4車連環撞! 轎車＂頂部被削平＂幸車上3人意識清楚（圖／民視新聞）車體凹陷，嚴重變形，安全氣囊，全都爆裂，驚悚車禍就發生在，4日凌晨1點多，國道一號南下豐原路段，42歲的林姓駕駛，開著重達40噸的聯結車，行駛在外側車道，突然追撞前方砂石車，又撞向內側車道的轎車，後方租賃車閃避不及，也追撞上來，而車上的33歲駕駛，被消防人員救出時，頸部斷裂，送醫後宣告不治。租賃廂型車＂閃避不及＂追撞 駕駛＂頸部斷裂＂送醫不治（圖／民視新聞）這起嚴重4車追撞事故，造成8傷1死，但事發後，一台拖吊車，到對向協助撿拾掉落物時，也遭後方來車追撞，後方轎車駕駛及乘客共2人受傷送醫。國一凌晨，兩起追撞車禍，南下4台、北上2台，一共造成10傷1死，作為源頭的聯結車駕駛，經檢測沒有酒駕，但事故中，遭撞的砂石車，沒有停留在現場，卻直接駕車離開，警方已通知駕駛到案說明，依法開罰。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：國一豐原路段「4車連環撞」 33歲男駕駛「頸部斷裂」不治 更多民視新聞報導公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援驚悚車禍！ 台中女騎士魂斷大車底 彰化追撞釀二次事故民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
列 2026 導入重點項目！Kia 二度小改 Stonic 國內捕捉！
以小車 Rio 為基礎所延伸而來的底盤共享作品 Kia Stonic，在國內是以小型休旅的定位來販售，雖然並非市場主流，但一直都有穩定的銷售量體，而日前，本站也捕捉到一輛只遮蓋 Logo 與車型銘牌的車正在被運輸途中，以尾燈特徵來看，顯然就是原廠在最近啟動二度小改款工程的 Stonic。2GameSome ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
騎士遭曳引車追撞捲車底亡 肇事駕駛過失致死移送
台中市 / 綜合報導 今（3）日中午11點多，在台中烏日區環中路7段及五光路口，一名60歲女騎士正要右轉，卻被後方駕駛曳引車追撞，連人帶車捲入車底，當場死亡，家屬接獲噩耗前往現場時情緒崩潰，難以接受就此天人永隔。事故過程的監視器曝光，恐怕又是視線死角釀禍，33歲的肇事男駕駛，被依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。監視器畫面拍下，騎士行經到路口後，不幸遭到後方轉彎車輛追撞上去，騎士連人帶車捲入車底後，駕駛趕緊停下車輛下車察看，並通報警方到場，事發後駕駛，神情緊張，萬萬沒想到行駛過程，出了意外，騎士當場不治。事發就在3日，中午11點多，開著貨運曳引車81年次吳姓男駕駛，以及騎乘機車的54年次陳姓女子，先是在環中路7段外側停等紅燈，正當綠燈起步，雙方要右轉進入五光路時發生碰撞。烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「於事故地點吳男與前方同向轉彎之陳女發生碰撞，本起事故不幸造成陳女身亡，吳男駕駛經警方實施酒測無飲酒情事，全案依事故處理程序調查處理，並依過失致死罪嫌將吳男移請台中地方檢察署偵辦。」記者VS.家屬說：「(方便說一下嗎)，謝謝。」死者妹妹及年約30歲兒子，接獲噩耗難以接受，沒想到，陳姓女子外出卻就此天人永隔，吳姓駕駛酒測值為0，究竟是否視線死角導致意外，有待進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大家來猜猜BMW 12/24要帶來的新車會是？
BMW近日在社群媒體平台帶來新車預告，影片中只知道時間點會在12/24，但車型則為透露，不過從其它展出車型來看很可能會是電動車。BMW近日在社群媒體帶來一則短片，影片內容清楚預告會在12/24帶來一款新車，至於何款車型則沒有透露，但從BMW文中敘述展出的iX1 xDrive30、iX2 xDrive30、i4 M50 xDrive、i5 M60 xDrive Touring和i7 xDrive60等車型來看，推測欲帶來的車型應該也會是電動車，另外從剪影輪廓來看像似休旅車。 至於會是何車？從上述細節很有機會是iX3 M60 xDrive，因今年9月慕尼黑車展所發表的iX3首波車型為50 xDrive，當時就預告之後會陸續帶來40 xDrive與M60 xDrive等車型。不過先前外媒也捕捉到iX5測試車，iX5預計2026年就會亮相，因此也不排除可能性。BMW預告12/24將帶來新車，會是iX3 M60 xDrive嗎？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
HONDA捐X-ADV助中山工商培育智慧車輛人才
記者吳門鍵／高雄報導 HONDA在台灣大型重機市場長期高居銷售冠軍，隆陽汽車（HON…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/國1豐原段凌晨4車追撞1死9傷 33歲男載客送機斷頸亡
國道1號南下171公里處、台中豐原路段，今（4）日凌晨1時許發生嚴重連環車禍，傷亡慘重，一名33歲彭姓駕駛頸部斷裂，送醫搶救，仍回身乏術，另外9人送醫，事故現場車體零件、貨物散落，一度占用全線車道，後方車潮綿延數公里，場面怵目驚心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
毒蟲停車越線被警攔查 心虛加速逃逸自撞安全島
南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導屏東發生驚險的警匪追逐，汽車駕駛因為停車越線遭員警攔查，卻突然猛踩油門高速逃逸，最後自撞安全島，遭到警方逮捕。員警發現原來車上兩名男子都是毒品人口，一時心虛才會開車逃逸，好在沒有傷及無辜。白色汽車拒捕逃逸。（圖／threads @only52hz）民眾開車在路上，突然一台汽車從旁邊高速竄出。車上乘客嚇得狂飆髒話，接著警車也從後方一路鳴笛追逐，這是發生在屏東民生東路的警匪追逐，嫌犯一路高速狂飆，最後自撞安全島，遭到逮捕。民眾拍下，嫌犯蹲在地上束手就擒，原來車上兩名男子都是毒品人口，因為停車越線遭員警攔查，一時心虛，才會駕車高速逃逸。嫌犯開車自撞安全島，只好蹲在地上束手就擒。（圖／threads @only52hz）嫌犯撞上的安全島，地上滿是撞擊的車體碎片，現場一片狼藉，就連標誌桿都被連根撞斷，好在沒有波及無辜車輛及路人。屏東分局民和所所長林仲恩說，員警示意停車受檢，但該車竟加速逃逸，隨後在民生東路口，失控自撞安全島，全案依毒品危害防制條例，及公共危險罪移送偵辦。原文出處：毒蟲停車越線被警攔查 心虛加速逃逸自撞安全島 更多民視新聞報導驚險! 曳引車自撞山壁險墜山谷 駕駛稱天雨路滑釀禍台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
自駕貨運大卡車 加州將上路測試
自駕貨運大卡車即將開上加州公路進行測試，車輛管理局擬議的新規定中，違規自駕車的擁有人會因違規而遭受懲處。世界日報World Journal ・ 3 小時前 ・ 發起對話