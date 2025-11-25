強化複合災害應變能量 特種搜救隊赴日受訓

基隆市消防局於11月上旬選派3名特種搜救隊成員，前往日本靜岡縣消防學校，參加為期兩週的「警防科第20期消防教育訓練」。專業訓練以強化火災搶救戰術、現場情境判斷與指揮應變能力為主，透過與日本消防隊共同受訓，提升國際交流深度，強化面對複合型災害的實戰應變能量。

參訓人員由消防局依照體技能表現、專業能力與特搜任務需求遴選，由中正分隊長朱品豫、七堵隊員李奕睿與張學致前往受訓。警防科訓練為期兩週，訓練內容可分為六大領域，包括「警戒與防護對策、消防戰術與安全管理、圖上訓練、實作訓練、案例研究、成效評估」等。系統性涵蓋從觀念到戰術、從指揮到操作的完整教育架構。

訓練由靜岡縣消防學校專業教官團隊授課，課程內容包含火災模擬燃燒櫃訓練、火災型態分析、現場安全管理、大量傷患處置及特殊災害應變等。訓練內容貼近實務、並且強調安全，讓隊員在高張力環境中建立更成熟的戰術判斷能力。

靜岡消防學校校長表示，強調消防倫理、紀律、自主行動與組織安全文化的重要性，使學員在技術與心態上可以獲得全面成長。訓練課程由陳文慧老師協助即時口譯協助，讓學員突破語文掌握教官講授的重點觀念。