強化複雜地形救援能力 港日泰等22隊齊聚屏東切磋

（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）為強化消防人員在複雜地形救援能力，今年「繩期」繩索救援國際邀請賽今天在屏東縣登場，包括港日泰等共22支隊伍參賽好手，明、後天將運用自身專業技能完成8個關卡挑戰。

首屆「繩期」繩索救援國際邀請賽2024年在高雄市舉辦，不過只有國內隊伍參加；今年由屏東縣政府消防局首次舉辦，並擴大邀請國外隊伍參賽。

「繩期」繩索救援國際邀請賽今天登場，為深化消防繩索救援專業並拓展國際實務交流，來自香港、日本、泰國等國際專業救援隊伍，及台灣包含3個離島在內共22支隊伍齊聚屏東，進行為期3天競賽，切磋救援技能。

屏東縣長周春米出席開幕典禮並接受媒體聯訪表示，競賽展現繩索救援重要技能外，也展現團隊協力合作能量。每次消防弟兄救援都處在關鍵時刻，繩索救援也是在關鍵時刻發揮功能，期待全國及國際英雄好漢，透過競賽交流，分享在不同地理條件、不同救援條件時，所能展現的高超技術及安定力量。

高雄市消防局負責今年競賽場景設計，特搜隊員洪丞軒表示，繩索救援屬消防隊中較為專業且特殊的救援技能，常運用於地形複雜或無法直接接近傷患環境。例如工地施工期間，若有工人不慎墜落，現場往往缺乏安全通行路徑，須從上方架設繩索，將傷者安全拉至可進行後續救護位置，再由救護車接手處置。近年屏東縣轄內溪谷也有受困案例，須仰賴繩索救援技術。

洪丞軒表示，本次賽事規劃2大項目，分別為體能項目與關卡挑戰。明、後天將進行8個挑戰關卡，設置於大鵬灣跨海大橋等地。各關卡題目將於現場公告，參賽隊伍須在符合賽事安全規範前提下，運用自身專業技能完成挑戰。

屏東縣消防局表示，來自香港、日本、泰國及外島地區參賽隊伍，長期執行山域、高空及特殊地形救援任務，擁有豐富實戰經驗。本次賽事藉由高擬真競賽關卡設計，促進國際與離島隊伍間深度技術交流，讓參賽人員在相互觀摩與實作中精進繩索救援技巧，全面提升救援安全與效率。

屏東縣消防局提及，未來將持續以屏東作為國際消防專業交流重要基地，邀請國外及離島救援團隊來台交流訓練，導入多元救援經驗與國際視野，精進消防救災量能，守護縣民生命與財產安全。（編輯：黃名璽）1150123