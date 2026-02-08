強化親情交流 雲林第二監獄舉辦春節面對面懇親暨感恩活動

▲司儀帶動大家玩賓果遊戲慶團圓。(記者劉春生攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】為體念收容人於歲末年終對家人的思念情懷，強化家庭支持力量並提升教化效果，法務部矯正署雲林第二監獄特於春節前夕在3日及4日下午舉辦春節面對面懇親暨感恩活動，安排454名收容人及983名家屬於監內禮堂共同分享團圓時刻，同時結合親職教育、復歸資源宣導及毒品危害防制宣教，場面溫馨感人。

活動當日，在監獄人員妥善規劃與引導下，家屬依序入場，現場秩序井然。久違相見的親人相互問候、話家常，氣氛溫馨感人，許多收容人藉由此次懇親機會向家人表達思念與歉意，也分享自身在監內的生活與改變，讓家屬更加安心。

廣告 廣告

活動前監方精心設計多種數字圖卡與排列組合遊戲卡片，於現場每組桌上放置，結合賓果遊戲與團圓主題，由司儀邀請家屬抽取數字球，請家屬與收容人共同參與遊戲，透過合作完成賓果拼圖，象徵「團圓力」-結合親情、團圓意象與動力競賽元素，使活動簡潔有力且寓教於樂。

雲林二監林豐材典獄長表示，家庭支持是收容人改過向善的重要力量，透過定期舉辦懇親活動，不僅有助於穩定收容人情緒、強化其復歸社會的動機，也能促進家庭關係修復，發揮正向教化效果。春節前夕舉辦面對面懇親會，更能讓收容人感受年節溫暖，減輕思鄉情緒。

雲林第二監獄強調，未來將持續秉持「教化為本、關懷並重」的理念，結合家庭與社會資源，推動多元教化措施，協助收容人重建正確人生方向，實現更生與家庭團圓的目標。