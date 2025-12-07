強化解放軍侵台空降部隊戰力 烏克蘭媒體驚爆陸買俄軍備

烏克蘭媒體指出，中國大陸持續透過秘密管道向俄羅斯購買軍備，為侵台做準備。

烏克蘭媒體取得俄羅斯文件，指出中國大陸近年透過秘密管道購買俄羅斯的軍備，目的在為侵略台灣做準備。另一方面，莫斯科方面聲稱，美國新的安全戰略，與俄羅斯的願景相符。（戚海倫報導）

根據烏克蘭「基輔獨立報」報導，中國大陸從2022年以來，持續透過秘密管道購買俄羅斯軍備，目的是為了強化入侵台灣的解放軍空降部隊戰力。報導來源是根據俄羅斯外流的通信文件，文件顯示，北京當局提出，向俄羅斯購買一套空降部隊用武器與裝甲車輛。

廣告 廣告

報導指出，中國大陸的代表團在2023年4月抵達莫斯科，此外，中俄舉行多場會議，會議促成俄烏戰爭後簽訂的多項中俄軍事合約。

另外，英國廣播公司BBC報導，俄羅斯對於美國總統川普的新國家安全戰略表示歡迎，聲稱這和莫斯科的願景基本一致。報導中說，美國政府公布33頁文件表明，歐洲正面臨文明消亡，同時沒有將俄羅斯視為對美國的威脅。這份戰略對俄羅斯採取較為溫和的措辭，歐盟官員擔心，這可能削弱歐盟在推動結束烏克蘭戰爭之際，對莫斯科的立場。