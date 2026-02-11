強化話語權 外交部國際媒體邀訪納「專團」設計

為爭取國際社會對台灣的支持與認同，外交部國際傳播司司長張秀禎表示，今年的國際媒體邀訪工作特別納入「專團」做法，例如中東北歐、新南向國家以及友邦的記者專團，再加上原有的政經記者團等規劃，希望能在國際傳播方面進一步放大對外溝通的整體效果，並持續強化台灣在國際社會的能見度和話語權。

國際媒體邀訪是外交部國際傳播司的年度重點工作，國傳司司長張秀禎表示，今年邀訪規劃是希望將有限資源盡量用在外交跟政策溝通的實際需要上，希望讓媒體邀訪能更有效支撐我國對外溝通和外交工作，張秀禎說：『(原音)實地了解台灣在民主、經濟、科技和社會等各方面的發展，再由他們回國後進行報導，有助於國際社會更全面理解台灣的現況和政策立場，這也是長期爭取國際社會理解跟支持的一環。』

張秀禎指出，今年從3月至11月共規劃12個國際媒體訪團，作業方式仍然維持每年預先規劃、外館提早作業準備的做法，確保整體邀訪工作有節奏、有系統推動，較不同之處是進一步納入「專團」設計，讓媒體邀訪更直接成為對外溝通和外交工作的工具之一。

張秀禎表示，具體方向有3個重點，首先是結合國際組織推案、重要活動及既有團型，國傳司會循例規劃政經記者團，配合世衛大會(WHA)、亞太經合(APEC)等活動重要時程，提前鋪陳我方論述；另也循例規劃國際記者團，邀請國際媒體來台參與國慶活動，持續強化台灣在國際上的能見度；還有西語政經記者團，以及自媒體人士等軟實力媒體團，持續擴大台灣在不同語言圈和社群平台的對外溝通。

其次是兼顧外交重點和溝通潛力，擴大台灣在各區域的對外溝通。張秀禎指出，今年規劃多個區域和國別的媒體專團，包括中東北歐、太平洋與紐澳、新南向國家，以及奈及利亞等記者專團，透過參訪和交流的安排，協助相關媒體更全面理解台灣的政策方向與發展現況。

第三個重點是強化與友邦的政策溝通，張秀禎表示，今年特別規劃瓜地馬拉和巴拉圭的榮邦計畫專團，邀請友邦媒體來台了解合作計畫的內容跟成果，協助友邦社會更清楚理解台灣與友邦之間的合作情形。