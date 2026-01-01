強化語言與國防跨域合作 文藻外大與空軍官校結盟培育新世代人才
記者鍾和風/高雄報導
文藻外語大學昨（31）日與空軍軍官學校正式簽署策略聯盟協議書，雙方未來將在跨校選修課程、師資交流、學術合作及學生培育等多元面向展開密切合作，進一步強化語言教育與國防專業的跨域連結，為高等教育及國際專業人才培育注入嶄新動能。
簽約儀式於文藻外語大學舉行，由文藻外語大學校長莊慧玲與空軍軍官學校校長黃盈捷代表簽署。未來雙方將推動大學部跨校選修課程、教師與行政人員交流、專家協同教學，以及學生專業課程、營隊與培訓活動等多項合作交流計畫。
雙方於簽約儀式中互贈紀念品，文藻外大致贈「文藻熊」，空軍官校回贈「勇鷹號新式高級教練機模型」。(圖/文藻外語大學提供)
文藻外語大學校長莊慧玲於致詞時表示，文藻創立於1966年，由天主教聖吳甦樂會修女創辦，國際化與多國語教育向來是文藻的重要辦學特色。長期以來，文藻深耕多元語言教學，並將外語專業與翻譯、國際事務、傳播藝術、數位內容應用及國際企業管理等領域結合。她期盼透過此次策略聯盟，深化雙方在課程、師資、學生交流及社會服務等層面的合作，培育兼具國際視野與跨域能力的優質人才。
雙方於簽約儀式中互贈紀念品，文藻外大致贈「文藻熊」，空軍官校回贈「勇鷹號新式高級教練機模型」。(圖/文藻外語大學提供)
空軍軍官學校校長黃盈捷致詞時指出，空軍為高度科技化且須與國際接軌的軍種，外語能力已成為軍官不可或缺的關鍵專業工具。空軍官校過去與文藻外語大學已有良好交流基礎，尤其近期透過英語歌唱比賽的合作，更深刻感受到文藻師生的專業與熱情，成為促成此次策略聯盟的重要契機。他期盼雙方未來持續深化合作，攜手培育兼具專業實力、國際視野與責任感的新世代人才。
簽約儀式現場觀禮人員包括空軍官校教務處副處長李易虔中校、學務處長康閔翔上校、教學部主任陳膺中上校、通識中心主任林俊成上校、資圖中心主任郭禾君上校、應用外語系主任洪玉如教授等多位主管；文藻外語大學則由教務長陳玉珍教授、研發長蔡介裕教授、國際文教暨涉外事務學院院長羅宜柔、雙語教育辦公室副召集人陳淑嬌教授、英文系主任葉佰賢教授及公關室主任林裕展等校內主管出席。
文藻外語大學與空軍軍官學校完成締約後，與會人員合影留念，見證兩校合作交流的重要時刻。(圖/文藻外語大學提供)
雙方於互贈紀念品時，文藻外語大學校長莊慧玲特別致贈校方吉祥物「文藻熊」，空軍軍官學校校長黃盈捷則回贈「勇鷹號新式高級教練機模型」作為紀念，象徵雙方合作關係正式啟航。
策略聯盟締結後，雙方亦將共同舉辦學術與教學研討會及相關展覽，進一步深化學術與教學交流。同時，空軍官校也將輔導有志青年參與大學儲備軍官團，或於畢業後報考飛行常備軍官班，鼓勵學生投入國防事務，為國軍培育優秀新血。
