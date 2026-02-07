強化警銀聯防合作 基警三分局拜訪華南銀行七堵分行共築防詐防線

%E4%B8%80 48 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為持續提升攔阻詐騙案件成效，強化警銀聯防合作機制，基隆市警察局第三分局長陳盈元於115年2月6日前往轄內華南銀行七堵分行，拜訪丁姓經理，就近期常見詐騙手法及金融機構第一線阻詐作為進行意見交流，期能透過警銀密切合作，即時辨識可疑交易，共同守護民眾財產安全。

分局長陳盈元指出，近年詐騙集團手法不斷翻新，常利用假投資、假檢警或要求臨櫃提領大額現金等方式誘騙民眾，許多被害人甚至在短時間內重複辦理提（匯）款交易，顯示遭詐後受話術操控情形嚴重。金融機構行員是阻斷詐騙金流的關鍵角色，透過進一步的關懷提問及即時通報警方，在關鍵時刻成功攔阻詐騙。

丁經理表示，華南銀行七堵分行長期重視防詐工作，除加強第一線行員對於異常交易態樣的辨識能力，也持與警方保持暢通聯繫管道，針對熟客臨櫃交易或大額現金提領等情形，行員亦會提高警覺，主動關懷查證，以降低遭詐風險。

雙方並就強化警銀即時聯繫、提升通報效率及分享最新詐騙趨勢達成共識，未來將持續深化合作，共同建構更完善的反詐防護網。

基隆市警察局第三分局呼籲，「165打詐儀錶板」專網有最新的詐騙統計及受騙案例，民眾可多加利用，若接獲疑似詐騙電話、訊息或被要求提領、轉帳款項時，務必謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。