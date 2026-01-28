強化警銀聯防 警深入金融機構宣導反詐騙

%E4%B8%80 76

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為強化轄內金融機構防詐能量，提升民眾財產安全意識，基隆市警察局第四分局安樂派出所於115年1月27日下午，由所長陳品碩率同巡佐韓明芝及警員陳君瑋，主動走訪轄內金融機構進行反詐騙宣導，落實警銀合作機制，共同防堵詐騙案件發生。

%E4%BA%8C 37

本次宣導重點針對近期常見之假投資、解除分期付款及假交友等詐騙手法，向金融機構行員說明詐騙集團慣用話術，以及民眾臨櫃提領、匯款時可能出現的可疑徵兆，提醒行員加強關懷提問及即時通報作為，提升第一線識詐與應變能力，發揮防詐把關功能。

廣告 廣告

%E4%B8%89 30

第四分局長侯興龍呼籲，民眾如接獲陌生來電或網路訊息，要求進行投資、匯款或交付金融帳戶等個人資料時，務必提高警覺，切勿輕信對方說詞；如有任何疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。同時強調，金融機構為防詐第一道防線，透過持續深入轄內金融機構辦理防詐宣導，能有效強化警銀合作機制，攔阻詐騙金流，共同守護民眾財產安全。