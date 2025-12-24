強化財務結構 全球人壽擬發行10年期次順位債

（中央社記者蘇思云台北24日電）壽險業因應2026年接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），積極發債強化資本。全球人壽今天宣布，董事會決議擬發行10年期無擔保累積次順位公司債，上限為新台幣100億元，主要目的為強化財務結構和資本適足率。

金管會統計顯示，今年以來截至12月17日，壽險業現金增資與發債實際到位金額，合計達1925億元，全年估有望達到2000億元，將創下歷年次高。富邦人壽23日宣布規劃以公開募集方式發行10年期以上累積次順位公司債，上限為400億元（含新台幣或等值外幣）。

全球人壽今天晚間發布重大訊息，依據董事會今天決議，為強化財務結構和資本適足率，以及明年接軌新一代清償能力制度的自有資本提升，以利公司長期經營與發展，規劃以公開募集方式發行10年期無擔保累積次順位公司債，發行總額上限為100億元，視市場行情與客觀情勢，在主管機關核准日後1年內1次或分次發行。

至於發行利率，全球人壽指出，為增加發債彈性，以因應債券市場之變化，授權董事長視發行時市場狀況，以不超過4.5%核定。資金用途主要是為了充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。（編輯：張良知）1141224