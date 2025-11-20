強化財務結構 凱基壽擬發累積次順位公司債上限200億

（中央社記者蘇思云台北20日電）凱基金今天晚間代子公司凱基人壽公告董事會決議，規劃以公開募集方式發行10年以上累積次順位公司債，上限為新台幣200億元整（或等值外幣），可依實際狀況需求一次或分次發行，將用來強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率。

保險業明年接軌接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度（TW-ICS），近年各家壽險業者積極發債以強化資本。

凱基金今天晚間代子公司凱基人壽公告董事會決議，決議擬以公開募集方式發行10年以上累積次順位公司債，發行總額上限為新台幣200億元（或等值外幣），可依實際狀況需求一次或分次發行。每張面額為新台幣100萬元整（若發行外幣時，則視市場狀況而定），公司債的發行期間不超過15年。

至於發債運用計畫，凱基人壽指出，主要是用來強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率。發行利率為增加發債彈性，以因應債券市場變化，授權董事長或其指定的人依據債券市場變化決定。

此外，凱基金今天也代凱基人壽公告，依公司營運考量，經董事會決議裁撤澎湖分公司，此案須經主管機關核准後生效。（編輯：潘羿菁）1141120