強化資安防護 屏縣調查站與屏基簽署資安合作備忘錄

屏東縣調查站與屏基醫院簽署資安合作備忘錄。（屏東縣調查站提供）

記者毛莉／屏東報導

法務部調查局屏東縣調查站與屏東基督教醫院於3日簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」，由屏基院長吳榮州主持，屏東縣調查站主任張傑程代表調查局與屏基醫院簽署合作備忘錄，場面隆重。

張傑程表示，調查局與屏東地區具重要醫療量能之屏基醫院簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，係為維繫區域韌性及建立資訊安全之目標，亦能強化機關間緊密合作與深化資安通報等資訊的分享，為建立資安共同防護帶之重要里程碑。

廣告 廣告

近年來網安攻擊愈趨頻繁，如何保護機關內資訊隱私及防範外來攻擊已為機關間首要之重，屏基醫院為屏東市關鍵基礎設施，除肩負南臺灣醫療、診治、長期照護與緊急應變體系之重擔，並全力推動當今醫療品質改善之六大目標，秉持安全、有效、以病人為中心、適時、效率與公正為原則來進行醫療品質的改善。

屏基在持續發展與努力下，於2024年獲衛生福利部評定為重度級急救責任醫院，平均每月急診達6000人次，佔屏東市急診量能近五成；又屏基醫院作為屏東長照2.0的A級社區整合型服務中心，提供民眾長期照護資源與多項服務，也對於偏遠地區設置居家式長期照顧服務機構，滿足民眾所需及減輕家屬照護負擔；除此之外，亦投入國際醫療行列，致力於國際人道救援與社會關懷，並提供海外人士舒適與放心的醫療空間。

屏基醫院更是全臺最多獲頒堪稱醫療界「奧斯卡」獎的醫療奉獻獎的醫院，近期更為推動智能醫療大樓建設，欲打造南臺灣急重症與智慧醫療基地而開始募資，期能完善南臺灣之醫療量能及提供民眾更多元及全面的醫療照護。

在現今物聯網快速發展的時代，各機關積極推動資料數位化及資訊便捷化，然而伴隨科技設備升級及病患個資納入資料庫，大量的資料與機密將可能成為網路駭客欲攻擊的標的，除去本身的資安防護或保密措施，資安聯防及即時通報將更能成為順利排除困難及揭發不法的渠道，意即在資安部分亟需強化及深化防護必要。

這次雙方簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，便希冀透過相互合作，達到保護醫院方資安防護外，亦消除民眾對於醫療個資外洩的疑慮。

這次備忘錄簽署，除包含資安情資共享及即時通報外，亦包含資安教育訓練及例行宣導，現今社交工程手法五花八門，釣魚連結數見不鮮，更甚透過層層包裝及幾乎可以假亂真之假網站，誘騙受害者誤信或深入，受害者往往認為日常的操作與使用，反而步步落入不法份子的圈套，更可能因個人的疏忽或不慎導致機關資料外洩或遭遇勒索病毒，致使難以挽回的災損及財損，是故透過本次備忘錄簽訂，期能建立更正確的資訊操作認知與更全面性的了解現今詐騙或釣魚手法，減少醫療人員或民眾受騙，共同守護醫療資源的安全及人民的隱私，未來亦希望能與更多醫療院所簽署，共築更精實與完備的資安聯防生態網。