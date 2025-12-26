強化購買力 敘利亞央行宣布明年元旦起汰換舊鈔

敘利亞中央銀行總裁胡斯里耶(Abdelkader Husrieh)25日表示，敘利亞將根據一項取代前總統巴夏爾·阿塞德(Bashar al-Assad)時代紙鈔的計畫，從2026年1月1日開始以新鈔汰換舊鈔。

這位央行總裁宣布採行新的敘利亞貨幣，表示這項命令訂「2026年1月1日為開始這項兌換程序的日期」。

知情人士曾在8月告訴路透社，敘利亞將發行新鈔，並將面額直接抹掉2個0，希望藉此恢復大眾對嚴重貶值的敘利亞貨幣信心。

在經過14年的內戰衝突導致貨幣的購買力跌至史上低點之後，這項措施旨在強化敘利亞鎊(Syrian pound)的幣值。

胡斯里耶指出，當局將透過平穩有序的方式來進行換鈔，央行希望此舉能夠緩和新貨幣恐引發通膨、並進一步削弱敘利亞人民原已飽受高物價衝擊的購買力的憂心。

他表示，當局很快就會舉行記者會公布確切的規定與機制。