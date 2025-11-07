強化跨境防制洗錢與打擊資恐資武 調查局與史瓦帝尼簽署合作協定
史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre， EFIC）局長Babhekile Gugu Matsebula率團訪臺，今（7日）上午與法務部調查局簽署「打擊資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，調查局局長陳白立代表台灣與史瓦帝尼簽署，象徵二國在防制洗錢及打擊資恐與資武擴領域的合作邁入新里程碑。
簽署儀式在調查局舉辦，包括外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、行政院洗錢防制辦公室執行祕書羅韋淵及史瓦帝尼王國駐臺大使館參事Nontokozo Shongwe-Tsabedze女士等貴賓在場觀禮，共同見證兩國雙邊合作的重要時刻。
陳白立致詞時表示，調查局作為我國主要執法機關及金融情報中心，長期致力於強化國際合作與金融情資交換機制，積極推動跨境偵查及教育訓練合作。此份協定為本局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，亦象徵臺灣與史瓦帝尼王國在執法與金融安全合作上開啟嶄新的篇章。
陳白立說，調查局與史瓦帝尼王國在安全執法合作經年，自2024年1月起，在我國駐史瓦帝尼王國大使館協助下，調查局洗錢防制處（即我國金融情報中心）與史瓦帝尼王國金融情報中心開展密切聯繫，雙方多次線上磋商及文書往返，就技術支援、教育訓練及協助史國金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）等議題深入交流，此次經我國推動，促使艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚非會員的史國金融情報中心派員參加艾格蒙聯盟訓練中心即將於11月10日至12日在臺北舉辦虛擬資產研討會，促成史方代表訪臺並與調查局完成合作協定簽署。
陳白立強調，本次合作的推動，凝聚行政院洗錢防制辦公室、外交部及法務部等跨部會資源支持，充分展現我國整合能量與國際夥伴共享經驗的決心。未來調查局洗錢防制處與史瓦帝尼王國金融情報中心將透過該協定機制，建立更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。
史瓦帝尼王國金融情報中心局長Matsebula也表示，EFIC的任務是防範國內外金融系統遭犯罪者濫用，除受理、分析及分送金融情報外，也是該國指定非金融事業或人員之監理機關。史瓦帝尼王國洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆等，近年來走私及虛擬資產犯罪趨勢也開始增加，而該國與臺灣關係緊密，與此同時，犯罪網絡亦可能橫跨兩國，藉由本協定簽署，雙方將加速金融情資交換，協助洗錢、資恐與資武擴及相關案件偵辦，史方亦希望未來可與調查局在教育訓練方面持續合作。
簽署典禮結束後，史瓦帝尼訪團也與調查局洗錢防制處進行業務座談，雙方就AI應用、資訊交流平臺公私協力機制及金融情資分析等議題進行交換意見。此外，史瓦帝尼訪團還參訪臺灣證券交易所及臺灣集中保管結算所，獲機構高層盛情接待及專業簡報，得以了解我國金融監理與防制洗錢、打擊資恐及資武擴制度執行現況。
臺史金融情資交換合作協定簽署除強化我國與友邦在防制洗錢、打擊資恐及資武擴領域之合作基礎外，也展現臺灣積極參與全球犯罪防制體系、貢獻國際社會的決心。調查局表示，未來仍將持續深化與國際夥伴的交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。
