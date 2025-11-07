強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武 調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

調查局局長陳白立(右) 與史瓦帝尼王國金融情報中心局長Babhekile Gugu Matsebula 女士簽署「防制洗錢、打擊資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換協定」。調查局提供



為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。

調查局與史瓦帝尼王國金融情報中心共同簽署合作備忘錄。調查局提供

簽署儀式於法務部調查局舉行，由調查局局長陳白立代表台灣與EFIC局長Babhekile Gugu Matsebula共同簽署。外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵及史瓦帝尼王國駐台大使館參事Nontokozo Shongwe-Tsabedze等重要人士出席觀禮，共同見證這一具有里程碑意義的時刻。

陳白立表示，作為台灣主要執法機關及金融情報中心，調查局長期致力於強化國際合作及金融情資交換機制，積極推動跨境偵查與教育訓練合作。他進一步指出，此次簽署的協定是調查局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，象徵台灣與史瓦帝尼在防制洗錢與打擊跨境金融犯罪方面邁入新階段。

陳白立說，自2024年1月起，調查局洗錢防制處將在我國駐史瓦帝尼王國大使館的協助下，與EFIC建立密切聯繫，雙方多次進行線上磋商及文書往返，針對技術支援、教育訓練及協助史瓦帝尼申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）等議題進行深入交流。他並表示，此次台灣促成艾格蒙聯盟訓練中心邀請尚未成為會員的史瓦帝尼金融情報中心參加即將於11月在台北舉辦的虛擬資產研討會，促成此次代表訪台並完成協定簽署。

EFIC局長Matsebula致詞強調，該中心肩負防範國內外金融系統遭犯罪者濫用的重要使命，並負責受理、分析及分送金融情報，以及監督指定非金融事業或人員。她指出，史瓦帝尼面臨毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆等洗錢高風險犯罪，近年來走私及虛擬資產犯罪案件也逐漸增加。透過此次協定的簽署，雙方將加速金融情資交換，協助偵辦涉及洗錢、資恐及資武擴散的相關案件。她期待未來能與調查局在教育訓練方面持續深化合作。

調查局指出，這次合作凝聚行政院洗錢防制辦公室、外交部及法務部等跨部會資源支持，充分展現台灣整合能量並與國際夥伴共享經驗的決心。未來，調查局洗錢防制處將透過協定機制，加強雙邊情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪及偵查不法資金流向的能力。

