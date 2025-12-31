強化跨年元旦疏運 鐵警動員臺高鐵 替代役及志工強化站車安全

MEITU 20251231 125708834

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺鐵12月30日發生民眾恐嚇公眾、北捷19日發生隨機襲擊案後，鐵路警察局持續強化臺高鐵跨年、元旦站車維安，局長陳錦坤指示各分局、護車大隊落實警戒巡邏及檢查，要求所屬「報案快、到場快、處置快」，並結合志工民力資源、臺高鐵公司及保全等友軍，達到即時應處效能，確保民眾安全。

跨年晚會、元旦升旗典禮開跑，全臺舉辦37場活動，鐵路警察投入警力全面淨化鐵路站車場域，提高現場緊急應變處置，並嚴防搭乘臺高鐵及捷運轉乘旅客人潮推擠與踩踏事件，請民眾安心，加強防範措施：

一、提高見警率：加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫及立即應處。

二、強化聯防機制：協同臺、高鐵從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。

三、快速通報及反應：各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。

四、現場應變處置：接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

局長陳錦坤表示，鐵路警察站在維護鐵路治安與交通第一線，堅守崗位，不因節慶活動而有絲毫鬆懈，加強現場督導，局長於臺北車站坐鎮指揮，副局長廖國政、主任秘書高鎮文及督察長張泰賓分別前往臺中分局、臺北分局及高雄分局，了解整備及執行情形，並慰勉執勤員警辛勞。

鐵路警察局呼籲，參加跨年、元旦活動乘車民眾，務必配合警方及站方引導、管制及檢查，留意自身健康及安全。