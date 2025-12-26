強化跨年維安 北捷實兵演練

北捷進行危安演練，市長蔣萬安坐鎮督軍。（記者王誌成攝）

記者孫曜樟、王誌成∕台北報導

台北市政府為因應十九日發生的捷運無差別攻擊事件，並強化即將到來的跨年大型活動維安，二十六日於捷運市政府站及市府轉運站執行高強度維安實兵演練，由市長蔣萬安督導。演練模擬汽油彈攻擊、持刀傷人等多重情境，並首次測試災防告警細胞廣播簡訊，檢視通報、疏散、制伏及醫療後送等整體應變流程。

此次演練情境設定為兩名歹徒在捷運月台層投擲汽油彈後，逃竄至轉運站持刀攻擊民眾。演練開始前十五分鐘，市府針對演練地點半徑零點五公里內發送細胞簡訊，內容明確標示為「演練」訊息，提醒民眾保持冷靜、聽從引導，避免造成恐慌。蔣萬安在演練後指出，透過實地操作能檢視現行防護機制，持續滾動式修正，確保市民安全。

蔣萬安強調，因應年底跨年晚會、演唱會等大型活動，市府維安規格全面升級。除提升捷運警力與保全裝備，如加速採購防暴鋼叉、電擊棒外；也要求各單位對活動場地進行地毯式安檢，並部署特勤警力、偵爆犬及防爆車。針對人潮密集處將提高見警率，並重新檢視場地動線與疏散規劃，以防範踩踏風險。

此次演練也納入捷運站及轉運站周邊的櫃位商家、百貨公司保全及客運業者共同參與。市府認為，業者於事件發生第一時間的應變措施至關重要，透過演練能使其熟悉如何引導民眾避難。此外，為安撫民眾不安情緒，北市已於捷運站內設置心理諮詢服務「安心關懷小站」，提供專業支持。

在整體維安策略上，蔣萬安指示市警局、消防局等單位研擬無差別攻擊事件的「全民應變指引」，以「逃、躲、報」為核心原則，透過多元管道向民眾宣導。針對警力支援需求，內政部長劉世芳日前表示，中央將尊重並配合地方政府的規劃與申請。

蔣萬安宣布，為持續精進應變量能，市府規劃於明年一月在台北車站擴大舉辦演練，並於農曆新年前啟動跨縣市聯防演練。要求所有單位以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，上緊發條，以最高規格守護城市安全。