強化跨年維安 張麗善：全面提升因應大型活動應變能量

強化跨年維安，張麗善縣長：全面提升因應大型活動的應變能量。

【記者 劉春生／雲林 報導】日前台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，造成4死11傷，震驚全台。隨著跨年活動臨近，雲林縣政府高度重視跨年晚會活動期間的民眾安全，張麗善縣長第一時間召集警察局、消防局等相關單位，研商加強跨年活動的安全維護計畫，主要針對現場安防、動線規劃、應變機制等細節提出完整執行方案，力求跨年晚會平安舉行。

張麗善縣長表示，為確保「2025-2026雲林縣跨年晚會」安全無虞，縣府將從「事前宣導、現場導引、人力部署及跨機關協調」等面向加強整備。除在既有規劃基礎上，強化活動安全及疏散宣導，警察局也將增加警察能見度、提升巡邏密度，針對活動場域進行人車場檢，並強化可疑物品與危安物品之偵測作業，讓民眾安心參與跨年活動。

張麗善縣長指出，近期已由縣府各局處針對業管任務進行各項兵棋推演，12月29日也會於跨年晚會舉辦地點雲林縣立田徑場，執行實際演練，確保在活動期間的大型群眾聚會安全。同時，也已要求警方提高維安強度，如有涉及到維安，不管在社群媒體的恐嚇，或是不當危及公共安全等行為，一定用警力全力排除。

各局處具體作為如下：

警察局：

1.針對跨年晚會活動場的領域，都會加派更多警力，也會有維安、防爆，相關的定點還有密度更強的巡邏網。

2.將派駐便衣警察穿插人群中巡邏，同時警察也將配槍以應對突發機動事故。

3.已進行網路巡邏，針對社群網路上有恐嚇危安或散布不實恐慌資訊加強偵防工作。

4.研議公告禁止攜帶入場的物品清單，如大型看板限制、危險物品等，全面提升安檢等級。

消防局：

1.派遣照明車3部，配合虎尾分局規劃部署於大門口或關鍵疏散位置。

2.配合衛生局之規劃，派遣救護車2部及救護人員4名駐點於高鐵消防分隊，隨時支援緊急傷病患之救護工作。

3.針對跨年煙火之落焰防範，消防局責請承包廠商確實執行安全防護措施，並派遣消防水箱車1部執行施放後落焰巡檢，避免意外事故發生。

衛生局：

1.跨年夜當日設置3處醫護站，調派3家醫院(共3位醫師及6位護理人員)及2家救護車公司(共2位救護員及2輛救護車)。

2.對於大量傷患救護路線及醫院後送順序，規劃避開人潮阻塞區域，並考慮分流至鄰近責任醫院(非僅限台大醫院虎尾分院)。

交工局：

(一)第一波道路封閉管制路段：

管制路段：建成路側車道（永興路至學府西路）

管制時間：12月30日（二）09:00起至115年1月1日（四）01:00。

(二)第二波道路封閉管制路段：

管制路段：永興路慢車道(虎興東二路-建成路，北行方向)、建成路(永興路-學府西路)、永興南三街(虎興東二路-建成路，雙向)、虎興東二路(永興路-永興南三街，雙向)、站前東路(建成路-虎興東五街)

管制時間：114年12月31日（三）16:00起至115年1月1日（四）01:00。

管制方式:除持交通管制區(持通行證及工作車輛進入管制區)外，禁止各種車輛進入。

(三)路邊禁止停車管制：

禁停管制時間:114年12月30日(星期二)09:00至115年1月1日(星期四)01:00。

禁停管制路段：建成路(永興路-學府西路)、虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街(虎興東二路-虎興南路)、永興南五街(建成路-虎興南路)、永興南七路(建成路-虎興南路)、虎興南路(雲92-永興南七路)、永興路慢車道(雲92-虎興東二路)

管制方式：雙側路邊禁止車輛停放。

停車場部分，當天於會場周邊學府西路及高鐵特定區內設置近4300個汽車車席停車場，於永興南五街設置8000個機車車席停車場；參加活動民眾可透過現場指引牌面指引停放於各停車場。

接駁車部分，分別為斗六線(雲林縣立田徑場至斗六火車站後站)、斗南線(雲林縣立田徑場至斗南火車站)、虎尾線(雲林縣立田徑場至虎尾圓環)及西螺線(雲林田徑場至西螺轉運站)；去程時間為16:30-20:00、返程時間為22:30-01:30，班距20分鐘一班，視現場人潮機動加開；此次活動台鐵亦配合加開班次，北上「斗六→彰化」斗六站01:10開、，南下「斗六→台南」斗六站00:55開、斗南站0103開。

文觀處陳璧君處長補充，虎尾天后宮提供香客大樓4樓7間大通鋪供遊客留宿，如有相關需求，可提早致電預約，電話05-6322815，而斗六、斗南、西螺、虎尾的旅宿訂房率目前也都超過八成，呼籲還在猶豫是否衝雲林跨年現場的朋友，趕緊手刀訂房。

陳處長指出，除了萬眾矚目的跨年晚會與璀璨煙火，雲林更整合了網路票選最具人氣的「雲林100景」與「雲林100碗」，為遊客打造超高CP值的「慢遊雲林」攻略。建議民眾可規劃跨年連假遊程，白天先遊百景秘境、品嚐從全縣324道美食中精選出的邪惡鰻魚飯、鴨肉飯、創意甜點虎月燒及地瓜瑞士捲等必吃美食；夜晚則沈浸在熱鬧的跨年氛圍中。

文觀處特別推薦3條結合季節限定活動的精選遊程，讓遊客「白天遊雲林，晚上看晚會」。喜歡文化懷舊的遊客，可選擇「雲中朝聖大道」，參與12月下旬的「糖都嘉年華」，備受矚目的第二屆「糖都嘉年華」活動期間規模空前，不僅規劃26梯次糖廠秘境走讀、6場蔗糖甜蜜走讀及11梯次深度遊程，更安排超過30場手作體驗與20場故事繪本導覽，並匯集20種甜品優惠，縣府精心串聯一系列活動，從12月下旬斗六太平老街燈籠啟燈、虎尾糖都嘉年華一路熱鬧到跨年夜；1月1日清晨更有「元旦升旗典禮暨健走活動」等著您，邀請大家在晨光中活力開走，期盼遊客在參與跨年盛會之餘，能放慢腳步細細品味雲林，帶著滿滿的活力與美食記憶迎接新的一年。

冬遊雲林驚喜不斷，除有跨年狂歡，季節限定美景與觀光工廠優惠更是誠意滿滿，跨年期間正逢落羽松轉紅的夢幻季節，推薦造訪虎尾「青埔」、「富士春」及林內「九芎村」等雲林100亮點秘境，捕捉宛如北國風景的網美大片；緊接著2月中旬「草嶺櫻花季」也將粉嫩登場。

新春期間縣內各大觀光工廠也祭出超值回饋，如「興隆毛巾工廠」推出過年限定台灣LV「茄芷袋」零碼毛巾塞塞樂（限量600個）、造型毛巾多件優惠及滿額贈好禮；「丸莊醬油」祭出商品買五送一(DIY與特價品除外)；「福祿壽觀光酒廠」則有新春滿千送優質酒類活動。邀請民眾把握機會來趟最超值的慢遊之旅。相關活動訊息，請持續關注雲林縣政府文化觀光處官網/ 臉書、慢遊雲林官網/臉書，以及下載慢遊雲林APP，獲得第一手最新消息。