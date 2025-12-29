強化跨年維安 情境演練逼真

台南市政府警察局舉辦跨年晚會維安演練。

（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

台南市政府警察局因應台北市近期隨機襲擊事件，為強化跨年晚會維安工作，二十九日在永華市政中心西側廣場舉辦維安演練，模擬歹徒丟擲煙霧彈及持刀衝入人群，場地充斥尖叫聲及彩色煙霧，演練過程逼真。

台南跨年晚會節目卡司與內容相當精彩，包括新星安吉（Angie）、新世代男團F.F.O.、被韓媒譽為全能型偶像STAYC、重量級搖滾天團「八三夭」、廣受歡迎的樂團「理想混蛋」、金獎歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，還有韓國新人男團ALL(H)OURS、香港新生代男星魏浚笙及日本全能藝人鈴木愛理。

黃偉哲表示，跨年晚會是台南耶誕跨年系列活動中參與人數最多的，主辦單位必須適時拿出因應策略，並經過確實演練，讓執法、救護人員，甚至市民朋友們知道碰到意外時該如何因應，也讓市民知悉市府有能力面對處理，得以放心參與活動。

為確保活動安全，跨年晚會當天禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場，如果有外縣市民眾到場參加有攜帶行李箱的需求，請配合將行李箱寄放服務台，活動結束後領取。