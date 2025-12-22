強化跨年運安 交長陳世凱：機場、港口、車站加強戒備

交通部長陳世凱今天到花蓮關心光復馬太鞍溪鋼構便橋施工進度，同時對跨年運安進行受訪。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕台北捷運站日前發生隨機攻擊事件，造成4死11傷憾事，隨跨年活動將至，交通部長陳世凱今到花蓮接受媒體訪問時表示，交通部已和警政署合作，在機場、港口等旅運中心，及所有車站加強戒備及巡邏，同時也已把跨年前後人潮較易聚集處的資訊提供給警政署，透過警力部署讓民眾安心。

交通部長陳世凱今天上午到花蓮縣光復鄉，視察馬太鞍溪鋼便橋工程進度時，接受媒體詢問對於跨年全台運安問題。陳世凱表示，事件發生後，交通部就隨即和警政署通力合作，通知所有交通運具場域，包含機場、港口的旅客中心、旅運中心以及所有車站等 ，都加強戒備及巡邏 。

廣告 廣告

不管是航警、港警或是鐵警，陳世凱說，也都已經在各個場站加強巡邏跟戒備，相信民眾應該都可在車站周邊或是人潮聚集處見到相當多的警力，在維持治安及秩序。針對跨年活動前後人潮聚集處，交通部已搜集資料並提供給警政署，同時也請各單位增加保全人力，希望透過警政署員警、民警及民安保全的力量，讓參加跨年活動的民眾安心。

交通部長陳世凱今天到花蓮關心光復馬太鞍溪鋼構便橋施工進度，同時對跨年運安進行受訪。(記者王錦義攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

心痛影片曝光！被砍騎士生前緊握手機停在「這一幕」 全網看哭了

張文家屬需「變賣家產」賠償被害人？ 律師揭無奈現實……

他爆料張文金流來自民進黨？！ 網友一面倒怒轟 秒抓包中國網軍

