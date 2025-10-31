強化跨海防救區域聯防 新北、連江消防簽合作備忘錄

（記者陳志仁／新北報導）新北市與連江縣消防局深化區域聯防合作，繼新北市政府消防局長陳崇岳今年3月率隊前往馬祖交流後，連江縣消防局長曹典鈺30日率領消防及義消人員約百人跨海回訪，由新北市消防局副局長陳國忠率領各級幹部接待，雙方於局本部進行實務研討與觀摩交流。

圖／新北市政府消防局長陳崇岳（右）與連江縣消防局長曹典鈺正式簽署合作備忘錄。（新北市政府消防局提供）

新北市政府消防局指出，交流行程首先參訪新北消防局指揮中心，了解報案受理與案件派遣機制，隨後前往特種搜救隊基地，觀摩專業車輛與裝備運作，分享新北面對都會區與複合型災害的防救經驗與應變能力。

消防局長陳崇岳表示，兩地雖隔海相望，守護民眾生命財產安全的目標一致，連江縣受制於地理與氣候條件，救災資源相對有限，透過雙方交流與合作，可有效強化緊急應變與救援效能；同時也舉例，新北特搜隊近年多次跨縣市支援重大災害，連江縣則成功爭取逾七千萬元經費，引進救災機器人與無人機等高科技裝備，展現持續精進的決心。

活動最後，由新北市消防局與連江縣消防局正式簽署合作備忘錄，確立未來在重大災害或特殊的事件發生時，雙方可迅速進行人力、技術及資源支援；此舉將進一步強化國內跨區防救網絡，提升整體災防體系的韌性與應變效率。

