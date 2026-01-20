強化路網、促進觀光經濟 苗140線苑裡段拓寬動土

強化路網、促進觀光經濟，苗140線苑裡段拓寬今動土。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕素有苗栗縣「南橫公路」之稱的140縣道，西起苑裡鎮西濱快速道路口，東至卓蘭鎮白布帆地區，是苗栗縣南端主要幹線，位於苑裡鎮路段因部分與台中市工業區相鄰，且鄰近國道3號苑裡交流道，車流量大地方期盼拓寬，經交通部核定3.6億補助、總經費4.85餘億，工程於今天正式動土，盼完善路網並促進地方觀光與經濟。

苗栗縣政府交通工務處表示，拓寬範圍位於140縣道與苗47-1線交叉口苑南陸橋(2.87公里)起，至140縣道與國道3號交會路口(5.47公里)止，全長共2.6公里路段將進行拓寬，並代辦台電附近5座超高壓電桿地下化。

拓寬工程計畫將道路拓寬至20公尺、原則配置雙向各2車道，銜接台中市大甲幼獅工業區端將設有左轉車道、該處將有5車道，拓寬路段兩側也將設置人行道、88座路燈。

140縣道可連接台1、台3、台13線與西濱快速道路和國道，且鄰近台中市，地方長期反映，該路段因大量車流來往行經國道3號苑裡交流道與苑南陸橋間，加上鄰近工業區，每逢上下班時間，常造成後方車輛回堵狀況期盼拓寬。

強化路網、促進觀光經濟，苗140線苑裡段拓寬今動土。(記者蔡政珉攝)

