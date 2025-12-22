強化車站及公共場所巡邏勤務 警旅舍查獲8條通情侶檔

cnews204251222a16

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣玉里警分局玉里派出所所長曾毓涵、卓樂派出所所長陳照欽以及警員蔡宇翔、傅國瑞等，前（20）日下午2時執行臨檢勤務，前往轄內一間旅社查察。玉里警分局表示，員警到場後，發現有1間房內情侶，遲遲不開啟房門，行為異常。員警從走廊窗戶及門縫觀察時，恰巧看見1名男子企圖攀爬窗戶逃逸，便立即上前攔阻，成功制止逃逸行為。原來房內是1對情侶檔，2人坦誠都有通緝身分。員警清查後發現，2人被全台多處地檢署及法院發布通緝，合計多達8條通緝案件。

玉里警分局表示，近日台北市發生隨機攻擊事件，為防範模仿效應並穩定社會治安，提供民眾安心的居住環境，也規劃了轄內車站、旅宿等人潮聚集，及易生治安狀況等處所，強化安全維護及臨檢查察強化安全維護工作，並針對逃犯落實查緝工作。

警方表示，當天員警制止男子攀窗逃逸後破門，原來房內是1對情侶，而且員警到場時，2人正在看台北恐攻的新聞。盤查過程，這對情侶坦誠自己都有通緝身分，被全台多處地檢署及法院發布通緝。員警一清查竟發現，兩名合計多達8條通緝案件；進一步追查後，更查出這對情侶檔，還另外涉及多起加重竊盜案件。

玉里警分局表示，員警附帶搜索時，還在現場查扣了毒品吸食器等相關證物。全案訊後依違反毒品危害防制條例及加重竊盜罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦；另外，通緝身分也一併依法解送歸案。

玉里警分局長黃清暉表示，近期因應治安狀況，已加強轄內車站、公共場所及旅宿業的巡視與臨檢勤務，希望透過主動查察即時發現不法。也呼籲業者及民眾，如發現可疑人事物，請立即通報。警方也將持續強化治安作為，全力維護民眾生命財產安全。

照片來源：花蓮縣警方提供

