強化軍人效忠國家 政院通過修法「不盡責降敵」將重判10年徒刑

行政院長卓榮泰主持行政院院會。行政院提供



近年來境外敵對勢力伺機刺探、竊取國家機密，危害國家安全並損及國家利益，基於國家安全政策與軍人忠誠義務，行政院院會今(12/18)日通過《陸海空軍刑法》第24條及《陸海空軍軍官士官服役條例》第24條、第25條及第41條條文修正草案，其中除提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上10年以下有期徒刑外，也增訂預備與陰謀犯處罰規定。

國防部表示，鑒於近年發生現役軍人對敵人宣誓或表示效忠情事，嚴重危害國家安全，配合行政院「國安統戰威脅17項因應策略具體作為」，以及因應《國家安全法》部分條文修正，推動相關條文修正案。

國防部說明，《陸海空軍刑法》第24條修正草案，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑，除提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上10年以下有期徒刑外，也增訂預備與陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻效果，防杜敵對勢力滲透。

國防部指出，近年來境外敵對勢力伺機刺探、竊取國家機密，危害國家安全並損及國家利益，基於國家安全政策與軍人忠誠義務，《陸海空軍軍官士官服役條例》第24條、第25條及第41條修正草案，將軍官、士官於現役或停役期間，涉犯《國家安全法》第13條第1項所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與，退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳之，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。

行政院長卓榮泰指示，請相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序，以強化國家安全法制，確保國家主權不受侵害。並在修法完成之後，要求各單位、各機關、各部會要展現公權力執法強度，對所有不法行為要迅速、有效、全面遏制，才能維護國家的主權及安全。

