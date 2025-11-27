強化軍備 國安人士指比照日菲韓澳

行政院會27日討論通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，將強化7大目標。國防部長顧立雄證實此次特別預算對美軍購是重要項目。（黃世麒攝）

總統府及行政院在短短兩天內就宣布並通過「國安行動方案」，由於正處陸、美、日領導人本周通話後敏感時機，如此有節奏的鋪陳，引發外界多重聯想。國安人士27日說，北京在島鏈、印太區域間帶來的複合威脅，已經讓區域各方在外交努力以外，不得不全力強化在軍事上的準備，以嚇阻持續升高的威脅。

賴清德總統在26日一早率先發出他在《華盛頓郵報》刊登的投書，表示「感謝川普」，並提出新台幣1.25兆元國防特別預算，隨後召開國安高層會議、再開記者會公布「國安行動方案」，27日行政院會隨即通過。

國安人士表示，總統提出特別預算時機，並指出2027年是武統高風險期，這是拉高到整個第一島鏈甚至印太地區的高度上去思考，而非國人習慣的「兩岸脈絡」。

國安人士舉例，日本防衛省已針對2025年提出8.5兆日圓，約590億美元的預算概算要求，這將是連續第11年增加，創歷史新高。菲律賓調整國防戰略從「內部安全」轉向「外部防禦」，特別針對南海的「全面群島防衛概念」，預計未來10年內投入約2兆披索、350億美元，2024年國防預算2780億披索也是歷來新高。

至於韓國，國安人士說，2025年國防預算66.3兆韓元、約497億美元，比2024年增長8.2％，也是近年最高增幅。南太平洋的澳洲《2024國防戰略》重心從「平衡部隊」轉向「拒止戰略」，計畫未來10年內增加503億澳元的額外國防支出，大家的動作都很一致，「目標也沒有中國以外的國家」。

國安人士強調，台灣作為區域中的關鍵環節，怎麼可能例外？沒有理由讓國家、國民涉險。更何況，比起其他國家所面對的，中國對台灣所帶來的威脅更是有過之而無不及。