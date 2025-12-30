強化農業基建 兩農、水產物流中心明年完工
記者翁聖權∕新營報導
農業局一一四年全力強化農業基礎建設，其中「玉井農產加工及冷鏈物流中心」明年下半年完工，將軍漁港建置「智慧水產加工及物流運籌中心」也將於明年啟用。
農業局指出，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」總經費六億三千九百萬元，明年下半年完工後，將採營運移轉（ＯＴ）方式委由民間專業團隊管理，未來可收購南市及鄰近縣市青果，年處理量上看八千五百公噸。
此一設施將整合加工、冷鏈、集散等功能，可有效分散季節性產量集中，造成的市場壓力，提升產地保鮮能力，穩定農產品價格，同時加強供應鏈效率，讓產業從源頭至市場更具競爭力。
市府投入一億八千八百萬元於將軍漁港建置「智慧水產加工及物流運籌中心」，導入創新冷鏈技術，也是南市首座以台灣鯛為主要處理對象的水產加工廠。中心年處理量可逾一千公噸，主要收購與加工吳郭魚、文蛤、牡蠣、白蝦及虱目魚，作為產銷調節與價格穩定的重要據點。
本案採營運移轉（ＯＴ）方式委外二十年，並得續約十年，已於一一三年與台南漁產運銷股份有限公司完成簽約。中心主體及擴充設施已建置七五六板儲位之低溫智慧自動倉儲系統，預計一一五年啟用。未來將串聯生產、加工與物流體系，穩定大宗魚貨的供需與價格，拓展國內外銷售通路，並進一步提升地方就業機會。
其他人也在看
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 37
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 37
外資齊喊目標價衝上1200元！大摩示愛「這伺服器大廠」賺翻了？ EPS上看27.54元...投資人都笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導千金股行情再度升溫，台股上周已有26檔站穩千元關卡，下一棒呼聲最高的，正是勤誠（8210）。勤誠26日股價收在973元，距離重...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
台股無懼圍台軍演 股王信驊再刷7715元天價/央行再駁「台灣病」 難掩民眾低薪痛/面板雙虎成交破百萬張 群創連兩日漲停｜Yahoo財經掃描
在年底交投清淡、以及黃金、白銀價格下殺拖累下，美股四大指數同步走跌。道瓊工業指數下挫0.51%；那斯達克指數下跌0.50%；標普500指數回落0.35%；費城半導體指數亦跌0.41%。市場焦點仍在AI族群，輝達受市場對高價併購Groq疑慮影響下跌1.21%，連帶拖累半導體族群表現；特斯拉則因產品安全疑慮回檔3.27%。整體來看，科技股短線承壓，壓抑美股表現。 亞股方面漲跌互見，日股走跌，韓股小幅收低；港股則收漲；陸股維持震盪收平盤，整體亞股氣氛偏觀望。 台股方面，今（30）日加權指數開高後震盪走低，終場下跌103.76點，收在28,707.13點，成交量4,599.31億元。權王台積電(2330)受ADR回落影響，盤中一度下探1,510元，終場收在1,520元、小跌10元；不過高價股表現撐盤，股王信驊(5274)盤中衝高至7,715元再創新高，收盤大漲6.34%。整體來看，在外資連續買超、投信結帳調節下，台股於高檔震盪整理，資金持續在題材股間輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前 ・ 17
【2025ETF風雲榜】力壓0056！「最猛高股息」00882年賺25% 這3檔不賺反虧一次看
2025年步入尾聲，台股飆漲表現寫下不少驚奇。《Yahoo股市》也統整近年最具話題性的高股息ETF今年來報酬率排行榜（還原權息值），前三名均有2成以上報酬率，中信中國高股息（00882）以25.63%登頂，力壓老牌知名的高股息ETF 0056，卻有3檔不僅沒賺錢，報酬率更呈負值。資深證券分析師謝明哲受訪指出，今年企業高度成長，明年配息可期，且高股息仍是追求現金流的優選，明年仍可繼續投入。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 7
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
光通訊缺貨警報拉響 台股概念股同步飆
[NOWnews今日新聞]隨著AI資料中心加速升級互連架構，共同封裝光學（CPO）與800G高速光模組的量產，正把光通訊產業推進「供不應求」的新階段。外資傑佛瑞（Jefferies）在報告中點名，市場...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 2
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
熱門股／跨年前必布 元月10年勝率最高15檔
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
野村積極成長基金經理人葉穎娟：投資人應克服「賺了就跑、賠了死抱」
走過動盪的2025年，台股上漲約兩成漲幅，不少基金也繳出亮眼績效。從川普關稅風暴衝擊大跌，再到AI題材飆漲，基金經理人如何面對市場動盪？如何展望2026，又給投資人哪些建議？野村積極成長基金經理人葉穎娟直言，台股本質上是一個偏好成長型的市場，資金永遠在追逐高成長的機會，因此她長期採取積極策略，並維持遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 4
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
記憶體族群強攻 南亞科創200元新天價 多檔模組廠漲停
DRAM缺貨漲價預估持續到明年，營運展望受法人看好，帶動記憶體族群今股價表現亮眼。南亞科（2408）今股價開高走高，以189元開出，盤中飆漲達200元新天價，截至11點12分，股價暫報196.5元，上漲8元、漲幅4.24%，成交量超過9.29萬張。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 6
鴻海醒了？今強漲3%收復230元失土 分析師曝一關鍵：保守看待
鴻海醒了？鴻海（2317）今（29）日價量表現出現起色，不僅股價重新站回230元大關，更在開盤一小時內爆出3萬張大量，買盤回溫。不過，啟發投顧分析師郭憲政提醒，鴻海股本大，要突破壓力區需要大量才能攻上，然外資目前仍在休假，短線續攻機會有限，建議不要急追。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
封關前績效見真章! 前15大ETF績效分化 00981A大賺7成輾壓高股息
2025年台股多頭續衝漲幅達25%，封關倒數前盤點全市場154檔股票ETF，今年5月底甫上市的主動統一台股增長(00981A)規模空降第13名，在規模前15大的ETF中，00981A今年以來報酬率超過7成，比第二名國泰台灣科技龍頭(00881)的37.04%，多賺超過30個百分點。6檔高股息ETF今年含息報酬率卻只有個位數，存股族如果只重視股息，實際總報酬率大幅落後大盤，反而錯失多頭行情的資本利得機會。太報 ・ 13 小時前 ・ 6
主動式ETF掛牌潮！2檔台股標的明天問世 2026年這檔搶頭香
[Newtalk新聞] 年底封關倒數，台股再創新高，外資的動作轉向為 2026 年預做佈局模式，大盤在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。 台灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的「主動台新優勢成長」（00987A），及群益投信募集發行的「主動群益科技創新」（00992A）將於明（30）日掛牌，並得辦理融資融券。含上述兩檔ETF，在集中市場掛牌的ETF將達 205 檔。（含被動式 190 檔及主動式 15 檔） 此外，甫在上周五（26日）成立的，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計將在明（2026）年 1 月 7 日起正式於交易所上市掛牌交易，將成為明年首檔掛牌的台股主動式ETF。 今年來，台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，明年在全球寬鬆政策、科技業訂單與獲利預期勁下，加上九合一選舉的政策的利多助攻下，預期台股投資的前景樂觀。各大券商預估，明年台股指數高點區間落在 30,000～35,000 點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第一季台股在「紅包行情」效應的推波助瀾下，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
鴻碩、三晃再飆漲停！半導體晶豪科、宇瞻強勢亮燈 揚博攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周一全面收黑，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）重摔1.21%、台積電ADR也下滑0.63%，拖累台股今（30）日開低，開盤下...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2