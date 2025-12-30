強化農業基建 兩農、水產物流中心明年完工

「玉井農產加工及冷鏈物流中心」空拍圖。（農業局提供）

記者翁聖權∕新營報導

農業局一一四年全力強化農業基礎建設，其中「玉井農產加工及冷鏈物流中心」明年下半年完工，將軍漁港建置「智慧水產加工及物流運籌中心」也將於明年啟用。

農業局指出，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」總經費六億三千九百萬元，明年下半年完工後，將採營運移轉（ＯＴ）方式委由民間專業團隊管理，未來可收購南市及鄰近縣市青果，年處理量上看八千五百公噸。

此一設施將整合加工、冷鏈、集散等功能，可有效分散季節性產量集中，造成的市場壓力，提升產地保鮮能力，穩定農產品價格，同時加強供應鏈效率，讓產業從源頭至市場更具競爭力。

市府投入一億八千八百萬元於將軍漁港建置「智慧水產加工及物流運籌中心」，導入創新冷鏈技術，也是南市首座以台灣鯛為主要處理對象的水產加工廠。中心年處理量可逾一千公噸，主要收購與加工吳郭魚、文蛤、牡蠣、白蝦及虱目魚，作為產銷調節與價格穩定的重要據點。

本案採營運移轉（ＯＴ）方式委外二十年，並得續約十年，已於一一三年與台南漁產運銷股份有限公司完成簽約。中心主體及擴充設施已建置七五六板儲位之低溫智慧自動倉儲系統，預計一一五年啟用。未來將串聯生產、加工與物流體系，穩定大宗魚貨的供需與價格，拓展國內外銷售通路，並進一步提升地方就業機會。