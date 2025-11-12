強化連結 吳宗憲：將邀地方代表、中央委員參加中常會
國民黨主席鄭麗文12日首度主持中常會，文傳會主委吳宗憲會後轉述，除了處理人事案外，會中也討論了將來會強化中央與地方的連結，將分區邀請地方代表、中央委員出席中常會，聽聽地方的意見，鄭麗文也會親自下鄉聽地方聲音，做好垂直整合。
吳宗憲指出，中常會上討論了強化垂直整合以及橫向聯繫問題，要強化中央與地方的連結，將會邀請地方代表、中央委員到中常會上提供意見；鄭麗文也有規劃下鄉，聽聽地方聲音，全國都應該團結一致。此外，鄭麗文是學運出身，因此也非常重視與年輕人互動，目前有KMT studios，希望更完美延續下去。
至於什麼時候見民眾黨主席黃國昌？吳宗憲表示，目前還沒有相關訊息，但是在野黨之間的合作是必然的，一定會見面，但也要考量兩位主席的時間跟要討論的議題，一定會見面，也會好好溝通協調，在野團結是國民黨與民眾黨一致的希望。
此外，也傳出鄭麗文本週會拜會美國在台協會AIT，吳宗憲指出，國民黨對於友好國家的方向都沒變過，希望這塊土地讓更多人看到，跟各國維持友好關係，國民黨與主席都一直在做這件事，而跟世界各國接觸的結果，會用正式方式讓大家知道。
媒體也問到黨內有不滿鄭麗文出席秋祭的聲音，吳宗憲說，國民黨是接受多元聲音政黨，尊重有些黨員或年輕人想法，秋祭的相關回應已經非常完備，國民黨一直以來，甚至未來，都會是尊重多元聲音政黨，不會像某些政黨只剩一種聲音，有別的聲音就被抓去關，永遠不會變成這種政黨。
