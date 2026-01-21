強化遊蕩犬管理 農業部開發犬蹤地圖APP
[NOWnews今日新聞] 近年遊蕩犬所引發的人犬衝突與生態干擾事件，顯示犬群管理已非單點處理或個案應變所能因應。農業部指出，唯有建立以風險評估為基礎，結合空間分析與各類犬群風險資料之系統性管理，方能提升管理科學性與資源投入精準度。為補強犬群分布及數量等基礎資訊，農業部導入公民科學家精神，開發「犬蹤地圖APP」，即日起，民眾可於iOS與Android平臺下載使用，邀請關心公共安全與遊蕩犬管理之民眾踴躍參與，共同協助累積第一線犬群資料。
導入公民科學調查工具，補強犬群資訊基礎
為提升犬群調查資料的正確性與蒐集效率，農業部以「公民科學家」精神開發遊蕩犬調查工具「犬蹤地圖APP」。民眾可透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，由系統自動記錄GPS定位，並運用AI技術辨識照片中犬隻數量，將資料即時標註於地圖上，突破傳統地面調查在人力與時間上的限制。
為兼顧資料驗證與使用便利性，APP使用者僅需註冊手機號碼並完成一次性驗證碼驗證，即可使用各項回報功能，避免繁複的註冊流程，同時降低重複或不實通報的風險，確保資料可信度與後續分析價值。
以區域風險為核心，建立系統性、科學化的遊蕩犬管理模式
農業部表示，現行人犬或生態衝突熱區多由各縣市依轄內管理需求自行劃設，雖具因地制宜彈性，惟長期以來缺乏一致的資料基礎與科學化分析架構，致各地熱區劃設標準不一，亦難以具體說明其風險判斷依據，影響政策說服力與資源配置精準度。
為解決此一結構性問題，農業部推動以整體風險情資為基礎的系統性管理模式，透過建構全國一致的分析方法與指標，重構具科學依據且可檢證的熱區劃設機制，並依人犬或生態衝突熱區為基點，採「同心圓推展模式」逐步擴大高強度管理範圍，集中資源於高風險區域，並透過差異化策略，逐步達成犬隻族群穩定減量之治理目標。
整合多元資料建構全國風險地圖，強化犬群管理科學依據
農業部指出，「犬蹤地圖APP」將作為建構「全國遊蕩犬風險地圖」重要資料來源。自115年起，將整合APP回報資料、定期犬群調查成果、人犬衝突通報、交通事故資料，以及生態熱區與野生動物犬殺資訊，運用統計模型與地理資訊系統（GIS），建立可動態更新之風險分析架構。
農業部表示，透過制度化資料蒐集與風險分析工具的建立，遊蕩犬管理將由經驗導向逐步轉為證據導向，為政策精進與地方執行提供更穩固的專業基礎。
