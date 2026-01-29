強化運動場域急救量能 臺南市體育局辦理AED及CPR研習

▲體育局同仁進行AED操作測驗。

提升運動場館第一線應變能力

【記者 劉秋菊／台南 報導】為強化本市運動場館人員面對突發緊急狀況之應變能力，臺南市政府體育局於115年1月26日至27日，分別在永華體育園區及新營體育場辦理共3場次的「AED及CPR急救研習」，透過專業醫師指導，提升體育局員工與相關工作人員之急救知識與實務操作能力，確保運動民眾安全。

▲成大團隊指導體育局及各場館人員哈姆立克急救。

體育局長陳良乾表示，為讓本局所有運動場館成為民眾安心的場館，體育局對於民眾的保護從場館管理做起，為避免民眾突發意外發生，加強場館管理人員急救知識為必備的訓練，為避免運動民眾發生緊急狀況時因應不及，特別規劃本次研習，並特別要求體育局所轄認養及委外運動場館管理人員參與研習，期能讓第一線人員熟悉正確的急救流程，於關鍵時刻即時發揮作用。

本次研習特別邀請成大醫院急診部張志然醫師擔任講師，課程內容涵蓋心肺復甦術（CPR）理論說明與自動體外心臟電擊去顫器（AED）實際操作，並透過情境演練加深本局所轄運動場館（含認養場地及委外場地）管理人員、相關廠商及承辦人員理解與操作熟練度，研習人員經測驗後皆取得CPR及AED 合格證照。

體育局強調，運動安全是推動全民運動的重要基礎，未來將持續透過教育訓練與制度精進，強化運動場域的安全防護與緊急應變能量，並盤點所有運動場館AED需求並積極設置，打造讓市民安心運動的友善環境。(照片記者劉秋菊翻攝)