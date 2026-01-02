強化道安 機車筆試全選擇題.70歲換照

交通部公路局，今年起陸續施行，駕照管理措施，從月底開始，機車駕照筆試全面取消是非題、改為選擇題，同時增加危險感知能力，相關情境題、影片題，題庫共計有1,050題；而在高齡駕駛部分，五月起、將換照年齡，降低到70歲，並且要通過醫師評估、進行道安講習課程，效期到75歲，一旦超過，則是每三年就要換一次；而為了鼓勵長者繳回駕照，也祭出敬老卡TPASS優惠，在原本的搭乘金以外，每個月回饋上限1500元的補助，這一連串改革，就是希望能提供駕駛、用路人安心的道路環境，降低肇事率，不過效果如何、也還有待觀察。

身體看上去非常硬朗的羅女士，為了方便，即使超過70歲，還是選擇騎機車。

民眾 羅女士：「重考(駕照)還好 你繳回(駕照)，像我們這麼忙，很早就要來(服務) 沒有車子坐，所以還是有車子比較方便。」

普遍民眾因為，交通運輸不方便，或地緣關係，選擇自駕，但從5月開始，換照年齡下修到70歲，得通過醫師評估、參與教育講習，效期可以維持到75歲，超過後則是每三年換一次。

駕訓班業者 黃飛發：「換照講習的這個做法，無非就是希望這個，透過這個耳提面命的方式，讓這些高齡者能夠，重新去熟悉一下交通法規。」

交通部公路局長 林福山：「(高齡者)常見的違規是闖紅燈，然後未依規定這個轉彎，事故原因這個分析，大概也是有這五項，那這樣子我們盤點出來的話，要寄出去的關懷通知單，大概是1200人。」

針對高齡駕車憾事頻傳，交通部採用主動關懷方式，在換照時一併通知， 對此、也同步祭出優惠，70歲以上繳回駕照，提供敬老卡補助，搭乘公共運輸、計程車都適用，除了本身的點數以外，也能向上疊加，每月回饋上限1500元現金，體恤荷包、也照顧長者安全。

民眾 陳先生：「當然啦 我們身為這個國民，政府如果有規定還是希望，要我們這樣做(繳回駕照)，我們是樂意啦。」

大家很關心的汽、機車考照筆試，1月底開始，全面改為選擇題；汽車，增加危險感知與情境題，路考方面，增加停讓與無號誌路口項目。

交通部公路局長 林福山：「共有1050題的這個選擇題，那主要的核心理念，就是以人為本，那整個題型的架構分為，正確觀念與態度 主動停讓文化，還有這個安全駕駛能力，跟危險感知。」

駕訓班業者 黃飛發：「去年底開始 就陸陸續續，就是比較多人來(考駕照)，因為要改制的關係，筆試(改全選擇題)這件事，我就覺得 可能也會有影響，但是我覺得影響沒有那麼大，因為看汽車的成長人數，並沒有很顯著。」

面對變革考照制度，是好的開始，但執行後，是否能有效反映，在事故發生率的降低，還有待觀察。

