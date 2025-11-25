強化道路交通安全 花蓮多管齊下守護用路人
花蓮縣政府25日召開11月份道路交通安全聯席會報，由副縣長顏新章主持，警察局長陳百祿、東部區域運輸發展研究中心主任陳正杰及各相關單位代表列席，針對全縣交通設施精進作為及後續交通維持計畫進行研商，展現縣府打造安全、友善用路環境的決心。
截至114年10月止，花蓮縣道路設施列管改善工程整體進度良好，114年度1至10月共計90件，已完成63件、達成率70%，各單位陸續完成號誌、標誌及標線優化，同步推動行人穿越道、無號誌路口警示系統（CMS）等設施，提升道路整體服務品質與行車安全。
在學童通學安全部分，縣府持續檢視校園周邊道路動線與人行空間，由教育處與警察局加強通學路線宣導及導護訓練，優先改善學校周邊路口環境，營造安全通學路。
本次會報通過六項交通維持及工程管制提案，縣府特別提前向用路人說明，呼籲民眾行前多加留意相關時程與路段資訊：
一、115年合歡山雪季交通疏導
雪季及春節、例假日期間，臺14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心及翠峰路段，將視雪況與停車空間彈性採交通疏導或管制；未下雪時以疏導為主，遇下（積）雪或結冰時，依公路主管機關公告實施管制並視情況開放加掛雪鏈車輛通行，各類機車及慢車不開放進入管制路段。
二、2025花蓮幸福聖誕城封街交通維持
114年12月24日至28日，每日13時至22時，縣府大道與稅務局前周邊部分路段將實施封街管制，活動前將設置交通告示牌並透過官網、媒體及活動粉專加強宣導，並於現場協助車輛改道與停車引導，邀請民眾在安心交通環境下共享聖誕氛圍。
三、台9線三民聚落拓寬第二階段工程
台9線280K+730至282K+100（三民聚落段）道路拓寬工程分階段辦理，第二階段將局部封閉原北上及內側車道，改由拓寬完成車道通行，並施作中央分隔帶及箱涵工程，以兼顧通行安全與地方發展，施工期間請用路人配合現場指示減速通行。
四、東華大學周邊瓶頸及危險路口改善工程
自114年12月至115年5月，東華大學周邊道路將分期辦理單側封閉、路面刨鋪、護欄及過路涵管等工程，部分時段需全封路施工，包含志學村中正路139巷與花35鄉道交叉路口短期封閉，請用路人提前規劃改道路線並留意相關公告。
五、花73線卓溪鄉災後復建工程
因應康芮颱風影響路段，自114年12月至115年7月於花73線0K+800及1K+180等路段分三階段施工，白天時段採單側封閉單線雙向通行及人員管制，最後階段部分路段將短期全線封閉並提供替代道路，縣府將持續對外發布最新交通資訊，提醒用路人預作行程調整。
六、2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松交通維持
2026年3月21日舉辦「花蓮太平洋浪花半程馬拉松」，當日台11線東海岸管理處遊客中心前至和南寺及跳浪隧道前路段，將分段實施車道調撥及單線雙向輪放管制，北上車道部分時段封閉供選手使用，並由交管人員及義工維持車流與人流秩序，歡迎民眾共襄盛舉並配合現場交通引導。
花蓮縣政府表示，道安工作將持續以「人本交通、行人優先」為核心，從工程改善、監理管理、教育宣導及多元宣導管道同步推進，並透過各項交通維持計畫的事前說明與即時資訊發布，協助用路人安心規劃行程，攜手實現「行得安全、走得安心」的交通願景。
更多交通安全資訊
花蓮交通e點通官網：https://traffic.hl.gov.tw/
花蓮交通e點通粉絲頁：Facebook搜尋「花蓮交通e點通」
