強化道路行車安全 苗警新建測速照相執法設備即將啟用





為有效防制市區道路交通事故，苗栗縣警察局選定竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處及頭份市縣道124丙線8.4公里處新建置測速照相設備，將於明（115）年3月1日起正式執法。

苗栗縣警察局表示，由於竹南鎮及頭份市地區各項產業發展蓬勃，不斷吸引外來就業人口移入，但隨著人口增加通常伴隨著車輛和行人數的增長，導致交通事故發生。經分析統計多數交通事故發生原因為未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而致生事故。易肇事路段（口）為有效降低肇事率，將設置固定式測速照相設備在竹南鎮全天路與國祥街口（速限50公里）、竹南鎮台1己線2.3公里處（速限60公里）、頭份市縣道124丙線8.4公里處（速限60公里）等藉以輔助執法，持續強化行車速度管理，有效防制違規肇事。

苗栗縣警察局說，在易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的；此外，警察局將持續與道路主管機關保持橫向聯繫，亦期透過改善道路設計工程，創造零交通事故願景。

