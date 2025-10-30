強化邊境查驗 11/15起快遞輸台須申報電商平台與集運商資訊

非洲豬瘟防疫進入關鍵階段，政府全面升級防堵措施。財政部表示，自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析，進一步提升查緝效能。

非洲豬瘟防疫進入關鍵期，政府除延長全國豬隻禁運、禁宰及暫停廚餘養豬措施外，並進一步強化邊境查驗與跨境電商管理，防堵疫情藉由貨物流通或境外包裹滲入台灣。

行政院長卓榮泰表示，政府已啟動第二階段防疫強化行動，要求農業部、環境部、內政部及地方政府並肩作戰，以「區塊清零」為最終目標。在邊境防疫上，卓榮泰指出，將針對郵包與快遞全面實施100% X光檢查，並將人工開箱查驗比例提高至20%以上，「任何可疑物品都不能放過」；同時納管境外電商與私人集運商，要求高風險業者與報關行落實資訊申報並加強查核，對違規者將依法重罰。

財政部關務署長彭英偉30日在行政院院會後記者會中指出，海關已自10月24日起成立機動專案查緝小組，6天內人工開箱查驗近2萬筆貨物，查獲13件違規肉製品。

彭英偉提到，為提升查緝效能，自今年11月15日起，所有快遞貨物進口簡易申報單均須申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確比對、分析高風險貨源。未來若業者未依規申報，將不得通關。他說：『(原音)我們會要求快遞業者都要申報電商平台以及集運商相關資訊，以利海關作為風險的一個控管，如果快遞業者或報關業者不申報電商平台或境外集運商資訊的話，海關就不受理通關，也就是貨物就會進不來，那這項措施我們預計從11月15日就要開始，海關一旦查獲檢疫物，都是移送防檢署裁罰，罰款相當高，甚至會有刑事上責任，呼籲民眾切勿以身試法。』

數位發展部數位產業署長林俊秀也指出，依據《動物傳染病防治條例》及《兩岸人民關係條例》，境外電商平台若販售經公告須檢疫產品，應加註防疫警語、保留交易資料並限制接取或移除內容，未遵守者，主管機關得依法裁罰。數發部並將召集主要廣告平台與代理商研商，採取更高標準限制違規商品曝光。