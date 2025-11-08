強化邊境管理卓榮泰喊「零信任」 凌濤嗆：國人才對卓內閣零信任
行政院長卓榮泰今（8日）前往桃園機場視察，他強調，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，才能徹底防護國家安全。對此，桃園市議員凌濤直呼，國人對卓內閣的邊境管理才是「零信任」。
凌濤表示，非洲豬瘟邊境破口遲遲未提出查驗結果，讓台灣豬農及產業處在惶惶不安的狀態。而行政院長卓榮泰竟在視察邊境管理喊出，「對於進出的所有國人要不客氣講，拜託大家採取『零信任』態度。」卓榮泰還說，不要因為看起來比較「古意（老實）」，就讓他隨隨便便可以進出，絕對要零信任，才能徹底防護國家安全，「一個國家的最高行政首長帶頭對國人表達不信任，懷疑每位國人，國人才應該對你們投下不同意票！」
凌濤指出，賴政府因大罷免荒廢了一年半，行政團隊從關稅談判、普發一萬的拖延、非洲豬瘟邊境的管理，再到健保補充保費「看新聞才知」，通通沒掌握，才是讓國人開始「零信任」的關鍵。同時，從這幾件事可以看出，行政院院長、政務委員聯繫體系、新聞溝通，完全失靈，都令國人不禁捏把冷汗。
