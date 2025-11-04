強化酪農產業韌性 115年乳牛保險全面納保

家畜產業面對國際新興疫情帶來的飼育經營風險，以及高度貿易自由化開放之衝擊，為協助農民分散經營風險，農業部推動新制豬隻保險制度及乳牛全面強制保險，依農業保險法規定，公告「豬隻死亡保險強制投保及保險費補助辦法修正」及發布「乳牛死亡保險強制投保及保險費補助辦法」，自115年起乳牛死亡保險由任意保險改為強制保險，加強保障農民收益。

農業部指出，自110年農業保險法正式施行後，該部即積極推動家畜保險納入政策性農業保險。為促進養豬產業轉型升級，自今年11月1日起推動新制豬隻保險制度，將運輸死亡保險由自願性投保，納入現行豬隻死亡保險保單，在保險費不變前提下，讓豬農有更多保障。另乳牛死亡保險投保覆蓋率近年來顯著提升，113年投保覆蓋率為82.6％，今年1-8月投保覆蓋率已達53.7％，農業部進一步推動將乳牛死亡保險改為強制保險，預計115年1月1日施行。

為順利推動乳牛保險全面納保業務，農業部已完成190場未加入乳牛保險之酪農戶輔導訪視與宣導工作，並自今年9月啟動預先登記作業，截至9月底已新增5家承保農會及27場首次投保之酪農戶；另財團法人農業保險基金召開家畜保險第2次工作會報，訂定115年各直轄市及縣(市)農會承保豬隻及乳牛保險目標頭數。農業部表示，透過乳牛全面納保，將整合乳牛及肉牛資料庫，以精準掌握牛籍產業動態。

農業部表示，為減輕農民負擔及提高參與意願，政府將補助一半保險費，酪農實際負擔每頭保險費僅為925元，投保乳牛死亡保險之牛隻，如屬依法撲殺死亡者，除可領理賠金3萬元外，每頭可再領取加額理賠金至多1萬7千元；倘農民未依規定投保，將不能獲得天然災害救助、政策性農業專案貸款及主管機關相關計畫所訂設備(設施)之補助及輔導。農業部呼籲酪農儘速向鄰近基層農會申辦，以維護自身權益及保障。